Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Gemma Galgani, la quale ha dato luogo ad un colpo di scena. La donna ha deciso di richiamare Valerio e in studio c’è stato il caos. A seguire, poi, si è parlato di Mario Cusitore e di altri argomenti. Ecco cosa è successo.

Gemma Galgani richiama Valerio: caos in studio, Maria ironizza

Gemma Galgani stava conoscendo Raffaele a Uomini e Donne. Le cose tra i due, però, hanno preso una piega inaspettata. Lui, infatti, dopo alcune uscite, ha confessato alla donna di non nutrire un’attrazione tale da spingerlo ad andare avanti nella conoscenza. Dopo essere stata liquidata dal cavaliere, dunque, Gemma ha ammesso di aver ricontattato Valerio. In studio è scoppiato il caos, Gianni Sperti ha reputato il tutto una vera barzelletta. Ad ogni modo, Gemma ha dichiarato di averci ripensato in quanto ha notato una forte insistenza da parte del cavaliere malgrado i suoi rifiuti, per cui ha deciso di richiamarlo per dargli una chance.

Durante il confronto, Valerio si è detto estremamente preso dalla dama, al punto da desiderarla moltissimo. Al contempo, però, non vuole baciarla ancora in quanto lui ha un grande rispetto per le donne e, di conseguenza, vuole aspettare. Queste dichiarazioni hanno scatenato un po’ di ilarità in studio. Cristina Tenuta e Barbara De Santi non gli hanno creduto, mentre Maria De Filippi ha preferito adoperare la strada dell’ironia. La conduttrice non ha fatto altro che ripetere le frasi di Valerio con un tono sarcastico. Ad ogni modo, i due hanno deciso di continuare ad uscire, ma andandoci piano.

Spuntano foto spinte di un cavaliere di UeD

A seguire, poi, è stata la volta di Mario Cusitore. Il cavaliere sta conoscendo due dame, ovvero, Morena e Margherita. Con entrambe si è trovato piuttosto bene e, tutti e tre, hanno ammesso di voler continuare la conoscenza. C’è da dire, però, che le due donne stanno conoscendo anche altri cavalieri, ovvero, Diego Tavani e Mario Verona. Questo ha generato un po’ di tensioni in studio.

Ad un certo punto, poi, Morena ha ammesso che Verona ha un modo di corteggiare tutto particolare. Nello specifico, ha rivelato che non le fa tanti complimenti, però, la stuzzica tanto, anche con foto semi-nu*e. Questa confessione ha generato il caos in studio. Anche Maria non ha potuto fare a meno di mostrarsi imbarazzata.

Teresa e Andrea ospiti in studio nella puntata di oggi

A concludere la puntata, infine, c’è stata una piccola sorpresa. La conduttrice ha mostrato un filmato inerente una coppia che ha partecipato al programma, e che recentemente è convolata a nozze, ovvero, Teresa Langella e Andrea Dal Corso. I due si sono detti felicissimi di questo momento speciale. Durante l’ospitata, poi, hanno raccontato anche alcuni aneddoti del matrimonio. Teresa, ad esempio, ha spiegato di aver fatto un’ora e mezza di ritardo, e le è balenata anche l’idea di fare uno scherzo ad Andrea fingendo di averci ripensato, ma poi ha cambiato idea. Alla fine, poi, la Langella ha letto una lettera dedica per Maria De Filippi ed è scoppiata in lacrime.