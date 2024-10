Nella casa del Grande Fratello bisogna essere creativi per cercare di far passare il tempo e, contemporaneamente, dare luogo a qualche momento di spettacolo interessante per i telespettatori. In queste ore, infatti, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno deciso di organizzare un finto appuntamento, studiando tutto nei minimi dettagli.

L’appuntamento di Tommaso e Mariavittoria nella casa del Grande Fratello

Dopo aver avuto alcune divergenze, Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono finalmente riavvicinati. Quest’oggi, infatti, i due hanno deciso di darsi un appuntamento, durante il quale dovranno fingere di essere due ragazzi che si sono appena conosciuti e che desiderano trascorrere del tempo insieme.

I due hanno spiegato che alle ore 18:00 si incontreranno al tavolo di un finto bar e daranno luogo alla scenetta. Tommaso ha chiesto alla coinquilina di dargli qualche dritta su come vestirsi per l’occasione, e lei gli ha consigliato di indossare un look casual. Mariavittoria, dal canto suo, ha iniziato a pianificare un angolo romantico nel quale dare luogo a questo incontro. Nello specifico, ha parlato di lampade con luci soffuse e luoghi appartati. Successivamente, poi, ha invitato il coinquilino a presentarsi a bordo di una scopa, simulando che si tratti di una moto.

Il ruolo di Jessica Morlacchi nel siparietto

Nel giorno in questione, però, è entrata in scena anche Jessica Morlacchi, che in quel momento ha assistito a tutta la scena. Mariavittoria, allora, ha dato un compito anche alla coinquilina, ovvero, le ha chiesto di essere la loro cameriera per questo appuntamento importante e romantico. La Morlacchi, dunque, dovrebbe servire al tavolo dei suoi compagni d’avventura, con tanto di parannanza annessa.

Ad ogni modo, con questo siparietto, Mariavittoreia e Tommaso hanno dimostrato, finalmente, di essersi chiariti e riavvicinati. Inoltre, chissà se con questo incontro speciale tra di loro non possa nascere qualcosa di più, cosa che sospettano la maggior parte dei coinquilini. Staremo a vedere.