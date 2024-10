Le attrazioni e i sentimenti continuano ad essere i temi portanti della diciottesima edizione del Grande Fratello. Alcuni dei concorrenti in particolar modo, si sono messi in gioco fin dai primi giorni avvicinandosi tra loro. Argomenti che tengono vive le puntate in prima serata su Canale 5 e che, a quanto pare, continuano a dare ogni giorno nuovi spunti.

Se in principio i riflettori si erano accesi sul feeling naturale nato tra Shaila e Lorenzo, nella settimana successiva una nuova inquilina ha stravolto ogni dinamica. Helena si è letteralmente inserita tra i due, portandoli ad allontanarsi e conquistando l’attenzione (quasi) esclusiva di Spolverato.

La fiamma dell’interesse però, arde attualmente anche in Javier, che non è indifferente al fascino dell’ex velina di Striscia. Nelle ultime ore un altro uomo della casa si è lasciato andare ad una confessione inaspettata. Iago Garcia ha puntato gli occhi su una delle due concorrenti.

“Potrebbe piacermi”, Iago Garcia non nasconde più l’interesse

Se i più giovani della casa si lasciano trasportare da passioni travolgenti, i senior di questa edizione del GF sono molto più riflessivi. Non era ancora capitato che uno di loro si esponesse sulle inquiline della casa, perlomeno fino a quando Iago Garcia, contro ogni previsione, ha espresso un giudizio molto chiaro. Posato e misurato in ogni suo intervento, l’attore ha dimostrato un temperamento altrettanto deciso.

Nessuno però, si aspettava di sentirlo parlare con interesse di una delle gieffine. Una chiacchierata in sauna con gli amici Clarissa Burt e Luca Calvani lo ha portato ad aprirsi e rivelare il suo punto debole. L’ex volto de Il Segreto ha dichiarato di sentirsi stregato dal fascino di Helena Prestes. “La trovo bellissima”, sono state le parole di Garcia, che ha definito la bellezza della modella brasiliana “pirotecnica”.

Non è soltanto il suo aspetto esteriore però, ad aver fatto breccia nel cuore di Iago. L’uomo ha affermato di aver apprezzato il suo carattere “naturale”, che la porta ad avere reazioni per nulla costruite. Iago è stato colpito inoltre, anche dal suo racconto di vita personale. “Lei è speciale, è una ragazza che potrebbe piacermi”, sono state le sue parole come riporta il sito ufficiale del GF.

Iago Garcia contro Spolverato: i dissapori e il futuro con Helena

Nella puntata serale andata in onda lunedì, Iago Garcia ha dato ulteriormente prova del suo carattere forte. Non è passato inosservato un duro faccia a faccia avvenuto con Lorenzo Spolverato, durante il quale i due si sono scambiati un feroce botta e risposta. L’attore ha affermato di vedere la maschera del milanese distruggersi giorno dopo giorno, paragonandolo a “Dr. Jekyll e Mr. Hyde”.

Un tassello in più nel complesso puzzle delle vicende della casa si aggiunge dunque ora, con la confessione del suo interesse per Helena. Lorenzo infatti, seppur non definibile ancora come suo fidanzato, è sicuramente il ragazzo più vicino alla gieffina in questo momento. Che l’astio tra i due possa nascondere una velata gelosia? Iago è sicuramente frenato dalla situazione che coinvolge i due coinquilini, ma non esclude una svolta in futuro.