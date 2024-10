In queste ore, Tommaso Franchi e Lorenzo Spolverato hanno avuto un confronto all’interno della casa del Grande Fratello. Durante la puntata di ieri del GF si è parlato molto dell’idraulico per il suo avvicinamento a Mariavittoria Minghetti, ma anche per i dissapori con Lorenzo. Dopo la messa in onda, così, i due ragazzi hanno avuto un confronto, durante il quale sono stati affrontati dei temi scottanti.

La confessione inattesa di Tommaso Franchi al Grande Fratello

Durant una chiacchierata con Lorenzo Spolverato, Tommaso Franchi ha pronunciato una frase che ha lasciato senza parole gli utenti del web. L’idraulico si è lasciato andare a dei commenti in merito a quanto accaduto nel corso della puntata del GF ed ha ammesso di fare molta fatica ad intromettersi nelle faccende che non gli riguardano.

Nello specifico, fatica ad esprimere le opinioni sugli altri, in quanto è una cosa che non gli appartiene. All’interno del reality show, però, è assolutamente necessario fare tutto ciò, pertanto, il giovane si è trovato in difficoltà. In ogni caso, c’è da dire che non è stato questo il motivo per il quale si sta molto parlato di lui in queste ore. Il concorrente, infatti, si è lasciato andare una frase compromettente, ovvero, ha detto di essere solito bestemmiare.

Il pubblico contro Tommaso, presto sarà squalificato?

Tommaso si è aperto con Lorenzo, con il quale ha chiarito i recenti dissapori, ed ha ammesso di non essere totalmente se stesso all’interno della casa del Grande Fratello. Questo perché si sente piuttosto vincolato a causa della presenza delle telecamere e del regolamento da rispettare in maniera rigida. A tal riguardo, ha precisato che lui, al di fuori delle quattro mura dell’abitazione del programma, non è affatto così, anzi, è solito adoperare delle terminologie decisamente più scurrili e colme di bestemmie.

I telespettatori che hanno assistito a questa confessione sono rimasti spiazzati, sta di fatto che non hanno potuto fare a meno di scagliarsi contro di lui. In ogni caso, se pronunciare imprecazioni è una cosa che viene molto spontanea a Franchi, quanto ci vorrà affinché il concorrente si lascia andare e dica qualcosa di vietato dal regolamento? A quanto pare, molto poco tempo.