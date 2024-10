È stata una puntata ricca di avvenimenti quella andata in onda su Canale 5 il 30 settembre. Il Grande Fratello 18 entra sempre più nel vivo, rivelando al pubblico diverse sfaccettature dei concorrenti Vip e Nip. All’interno della casa più spiata d’Italia non regnano più soltanto amicizie e amori.

Le incomprensioni e gli scontri si insidiano nei rapporti dapprima idilliaci, facendo emergere personalità forti e talvolta complesse da decifrare. Nella quinta serata condotta da Alfonso Signorini con Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, si sono alternate lacrime e sorprese, ma anche furiosi dibattiti e le nuove nomination.

GF 18, quinta puntata: gli amori nella casa

In questa edizione sono bastate poche settimane per far esplodere tra i gieffini le prime grandi attrazioni. Sebbene ancora non si possa parlare di amore, è innegabile che la passione stia già facendo diverse vittime. Una su tutte Jessica Morlacchi, che in apertura di puntata è stata invitata a fare chiarezza sul suo rapporto con Giglio. La cantante ha ammesso di aver scoperto una cotta per lui, ma il 24enne ha confermato di non provare nei suoi confronti, almeno per il momento, niente di più che una forte amicizia. Le opinioniste però, hanno invitato la Morlacchi a non arrendersi nonostante il “palo”.

Largo spazio è stato dedicato nuovamente al “quadrato” composto da Javier, Shaila, Lorenzo ed Helena. Sempre più intricata la situazione che riguarda i quattro coinquilini, che non sembrano avere le idee chiare. In particolar modo, desta ancora sospetti il rapporto tra Spolverato e la Gatta, che non si dichiarano interessati l’uno all’altro ma dimostrano una profonda gelosia. La Prestes nel frattempo, dubita della sincerità di Lorenzo, che continua ad affermare il suo legame con lei.

GF 18, quinta puntata: sorprese e lacrime

Come sempre, durante la serata su Canale 5, alcuni degli inquilini sono chiamati a vivere dei momenti di forte emozione. Questa volta è toccato a Shaila Gatta, che ha potuto riabbracciare la mamma ed ha regalato al pubblico una grande commozione. La ballerina ha rivissuto momenti della sua infanzia durante la quale la donna ha dimostrato grande spirito di sacrificio per i figli.

Molto diversa la storia che ha alle spalle Helena Prestes. Tra lacrime e ricordi, la modella brasiliana ha raccontato il difficile rapporto che ha con i genitori. In particolar modo, ha rivelato di non parlare più con la madre, che rifiuta di vederla ed avere contatti con lei ormai da più di un anno per motivi principalmente economici.

GF 18, quinta puntata: gli scontri diretti

Nel corso della puntata si alternano facilmente diversi toni. Anche nella quinta serata gli animi si sono riscaldati, permettendo a dei durissimi scontri di venire a galla. É stato il turno di Yulia, presa di mira da diversi concorrenti tra cui Jessica Morlacchi. Le due si sono confrontate senza mezzi termini, rivelando un profondo astio e dei caratteri molto forti. “Sei arrivata al limite”, ha dichiarato la ragazza di origine cubana. “Ignorante”, ha affondato in tutta risposta la cantante.

Un’ulteriore faida si è accesa nuovamente tra Iago e Lorenzo, ormai sempre più distanti. L’attore ha accusato Spolverato di atteggiamenti sbagliati nei confronti di Luca Calvani e non solo, affermando che la sua maschera sta cadendo giorno dopo giorno e citando Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Spiazzato, il milanese si è visibilmente alterato per questa opinione che diversi gieffini si stanno facendo su di lui.

GF 18, quinta puntata: immuni e nomination

Neppure la quinta puntata è stata eliminatoria per i concorrenti. Il televoto però, ha portato a conoscere il nome della gieffina che ha ricevuto la più bassa preferenza del pubblico. Si tratta di Amanda Lecciso, che andrà direttamente al televoto della prossima settimana.

Hanno ottenuto l’immunità dei coinquilini le Non è la Rai ed Enzo Paolo Turchi. Insieme a loro anche Jessica, Tommaso, Lorenzo ed Helena, questi ultimi due salvati dalle opinioniste. Sono finiti in nomination per mano dei compagni invece, Mariavittoria, Iago e Clarissa. Nell’attesa di scoprire chi dei quattro dovrà abbandonare la casa del Grande Fratello per primo, non resta che rivedere la puntata di lunedì per non perdere i momenti più belli.