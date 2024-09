Nelle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda questa settimana, che va dal 30 settembre al 4 ottobre, ne vedremo davvero delle belle. Ci saranno dei grandi ritorni, delle liti accese, degli sfoghi e tanto altro, questo sia per quanto riguarda il Trono Classico, sia per quello Over. Ecco tutto quello che succederà.

Liti, ritorni e decisioni al Trono Over di Uomini e Donne

Partendo dal Trono Over, gli spoiler della settimana di Uomini e Donne rivelano che ci sarà il ritorno di Mario Cusitore. Il cavaliere cambierà idea e deciderà di tornare nel programma per conoscere Cristina Tenuta, ma non è tutto. Mario, infatti, non farà neppure in tempo a tornare che già riceverò la prima corteggiatrice. Si tratta di una vecchia conoscenza del parterre, ovvero, Maura Vitali. I due, così, avvieranno una frequentazione. Tra Mario e Armando Incarnato, poi, ci sarà una nuova discussione particolarmente accesa a causa di alcune critiche mosse dal secondo verso il primo.

In studio, poi, scoppierà una polemica contro Sabrina. La donna dichiarerà di voler dare l’esclusiva a Gabriele, un uomo che sta conoscendo, a seguito di un bacio che si sono scambiati in esterna. Lui, però, non sembrerà propenso a fare lo stesso, sta di fatto che dichiarerà di voler conoscere anche altre donne. Sabrina, noncurante di ciò, ribadirà la sua posizione e, per tale ragione, sarà molto attaccata. Tra i due, poi, sorgeranno delle discussioni che spingeranno la donna, per ripicca, a dichiarare di voler uscire con un altro, ma costui si rifiuterà.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, invece, la donna cambierà idea su Raffaele e deciderà di mandarlo via dicendo che non sia scattato l’interesse. Per contro, poi, ammetterà di voler tornare a frequentare Valerio che, nel frattempo, ha deciso di ritornare dopo tante discussioni avute con la donna e con i presenti in studio. Il cavaliere, però, sarà messo sempre in discussione, specie da Tina Cipollari e Barbara De Santi, che non credono affatto al suo reale interesse per Gemma. Inoltre, torneranno le sfilate e le prime ad esibirsi saranno le donne.

Spoiler Trono Over: sfogo di Francesca, colpi di fulmine e ospiti

Passando alle dinamiche del Trono Classico di UeD, invece, innanzitutto vedremo che ci sarà il ritorno in studio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso, i quali racconteranno i dettagli del loro matrimonio che si è celebrato poco tempo fa. In merito ai tronisti, invece, Francesca Sorrentino avrà un crollo. La giovane scoppierà in lacrime in studio, sta di fatto che non saranno mandate in onda del sue esterne. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, però, pare che la giovane abbia interrotto anche un’uscita a causa di un malore. Successivamente, poi, la ragazza scriverà una lettera per i suoi corteggiatori in cui proverà ad aprirsi ed esternerà i motivi del suo malessere. A seguire organizzerà un’esterna con quattro ragazzi.

Alessio Pecorelli uscirà con Jenny, una ragazza con cui si troverà molto bene, e la quale sembrerà avere un colpo di fulmine nei riguardi del tronista, al punto da piangere anche nel rivedere l’esterna. Michele Longobardi, dal canto suo, uscirà con una ragazza di nome Aimal che, inizialmente, si era dichiarata per Alessio, ma poi ha cambiato idea. I due si troveranno abbastanza bene. Martina De Ioannon, invece, discuterà animatamente con un ragazzo, il quale l’accuserà di essersi comportata in modo troppo superficiale quando precedentemente aveva dichiarato di voler eliminare tutti i corteggiatori. I due battibeccheranno parecchio e, alla fine, la ragazza deciderà di eliminarlo, ma lui rimarrà per conoscere Francesca.