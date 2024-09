Nel corso del finesettimana appena trascorso nella casa del Grande Fratello ci sono stati degli screzi. Nello specifico, Lorenzo Spolverato ha duramente attaccato Tommaso Franchi, reputando la sua presenza all’interno del programma inappropriata. Ad ogni modo, al di là dei termini adoperati, alcuni telespettatori hanno notato un gesto decisamente poco carino fatto da Lorenzo che potrebbe costargli piuttosto caro.

Il brutto gesto di Lorenzo contro Tommaso al GF

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello sta iniziando a diventare caldo. Poco alla volta stanno nascendo le prime incomprensioni e i primi malumori tra i vari protagonisti del reality show. Al centro dell’attenzione in queste ore ci sono finiti Tommaso e Lorenzo. Il primo sembra assumere dei comportamenti che stanno iniziando a creare scompiglio.

A sparlare di lui in questi giorni è stato Lorenzo. Quest’ultimo si è sfogato con alcune compagne d’avventura in merito all’idraulico. Nel parlare di lui, però, ha compiuto un gesto poco gradevole. Alcuni utenti del web hanno notato che il ragazzo stesse maneggiando un coltello in modo “strano e sospetto”.

Lorenzo rischia una punizione per ciò che ha fatto?

La questione è stata posta all’attenzione dell’influencer Deianira Marzano la quale ha confermato di aver effettivamente notato quanto accaduto. Quella di Lorenzo è sembrata quasi essere una velata “minaccia”. Considerando anche i pregressi del giovane, che lui stesso ha confermato di essersi trovato a dare luogo ad un amore tossico, la faccenda sta assumendo una connotazione decisamente pesante.

Deianira, infatti, nel riconoscere la situazione, ha ammesso che, ormai, il Grande Fratello sembra sia giunto proprio alla deriva. In ogni caso, almeno per il momento gli autori non sono intervenuti sulla faccenda indagando sulla questione e, eventualmente, prendendo dei provvedimenti contro il concorrente. Non resta che attendere per vedere cosa succederà.