L’euforia e i buoni propositi iniziali nella casa del Grande Fratello 18 lasciano sempre più spazio alla tensione. I concorrenti si sono divertiti con la festa del sabato sera, ma non sono mancati allo stesso tempo diversi momenti dedicati a duri confronti nel weekend. Le rivalità iniziano a farsi sentire, non soltanto per quanto riguarda l’amore.

Lorenzo Spolverato è stato uno dei gieffini più chiacchierati delle prime due settimane, durante le quali ha assunto un ruolo centrale nelle dinamiche amorose del reality show. Al centro tra due fuochi, Shaila ed Helena, il ragazzo si è fatto altresì notare per un carattere spigoloso, che ha portato a diversi scontri con i coinquilini. Uno su tutti quello con Luca Calvani, che lo ha accusato di scarso rispetto nei confronti degli altri.

Nonostante tutto, Spolverato ha continuato a dimostrarsi molto schietto nell’affrontare ogni discussione diretta, esprimendo i suoi giudizi senza alcuna paura. Nelle ultime ore però, una delle sue riflessioni si è concentrata su Tommaso Franchi. A quanto pare i recenti comportamenti dell’idraulico lo hanno portato a valutare negativamente la sua presenza nella casa.

Le parole durissime di Lorenzo per Tommaso

Tommaso è finito al centro di una polemica condivisa da molti dei gieffini. In particolare, il suo atteggiamento è stato preso di mira quando Mariavittoria è stata travolta dagli attacchi delle Non è la Rai, che la accusavano di un falso interesse per il 24enne. Lui, da parte sua, nonostante un apparente avvicinamento con la concorrente, non si è espresso in suo favore. Un vero e proprio muro è stato innalzato da Franchi, che ha deciso piuttosto di allontanarsi da lei senza prendere le sue difese e sollevando molti dubbi.

Una scelta che continua a far parlare i coinquilini ed in particolar modo Lorenzo. “Quello che ho visto mi è bastato per dedurre che secondo me è una persona molto immatura e qua dentro non c’entra niente”, ha dichiarato il milanese sul compagno di avventura. “Io ho notato più cose che ha fatto con Mariavittoria che mi hanno portato a percepire una persona irrispettosa, che non si prende cura della figura della donna”, ha aggiunto ancora, dimostrandosi molto distante da lui. Un discorso che è rimasto comunque ristretto ad una confidenza con Helena e che, almeno per il momento, non è sfociato in un chiarimento diretto con Tommaso.

Il confronto di Jessica con Tommaso

L’unica ad aver preso davvero la situazione in mano è stata Jessica Morlacchi, anche lei al centro di un polverone sentimentale. La cantante si è confrontata con l’amico cercando di capire il motivo del suo dietrofront con Mariavittoria, un quesito che continua a non trovare risposta. L’ipotesi più plausibile secondo lei, è che all’idraulico non sia scesa la battuta riguardo la sua età troppo giovane. Ci saranno nuove evoluzioni nel loro rapporto? Intanto i gieffini sembrano sempre più schierati contro di lui.