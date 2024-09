Un fatto anomalo si è verificato sul profilo Instagram di Roberta Di Padua. L’ex dama di Uomini e Donne, infatti, non risulta più avere un account attivo. Da un giorno all’altro è sparita senza dare nessuna spiegazione ai suoi fan. In queste ore dunque, sono emerse delle notizie a riguardo.

Perché Roberta Di Padua si è cancellata dai social? Cosa è emerso

Roberta Di Padua si è cancellata dai social improvvisamente. Solamente ieri è apparsa a Uomini e Donne in compagnia di Alessandro Vicinanza per raccontare del loro amore e, dopo poco, è letteralmente sparita. I fan, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di notare l’accaduto, dicendosi particolarmente in ansia per la donna. Lei, infatti, è solitamente molto attiva, pertanto, un comportamento del genere non è affatto normale.

Molti utenti del web ritengono che, dietro questa decisione, ci sia in realtà una ragione ben precisa, ovvero, una possibile gravidanza per la donna. Lei e Alessandro Vicinanza sono desiderosi di avere un figlio, cosa dichiarata anche nella scorsa puntata di UeD. Proprio per tale ragione, la donna potrebbe realmente essersi allontanata per concentrarsi solo su questo? Sulla faccenda è intervenuta l’influencer Deianira Marzano, la quale ha dichiarato di essere stata in contatto con Alessandro un po’ di giorni fa, e di aver appreso da lui che i due stanno provando ad avere un figlio.

Le parole di Roberta su quanto accaduto

Alla luce di queste dichiarazioni, dunque, i sospetti degli utenti del web diventano sempre più concreti. In ogni caso, la conferma ufficiale non c’è. Un po’ di ore fa, però, Roberta ha pubblicato un video dall’account Instagram di Alessandro. In tale occasione, la Di Padua ha voluto ringraziare tutti i fan per l’affetto dimostrato in questi giorni. In tanti, infatti, hanno contattato sia lei sia Alessandro per gioire del loro amore e delle dichiarazioni importanti fatte a Uomini e Donne.

Roberta, poi, ha aggiunto che aveva proprio bisogno proprio di questo affetto in questo momento. Come mai, dunque, la donna era desiderosa di attenzioni e di sostegno? Roberta è stata molto vaga, ma ha promesso ai suoi fan che tornerà presto attiva come ha sempre fatto, ma per il momento si è presa una pausa.