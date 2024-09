Nella puntata di oggi di Uomini e Donne sono arrivati in studio due coppie di ospiti, ovvero, Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia e anche Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Soprattutto questi ultimi due hanno fatto delle confessioni davvero molto importanti inerenti la loro relazione.

Le confessioni di Roberta Di Padua su Alessandro e su suo figlio a UeD

La storia d’amore tra Alessandro e Roberta prosegue a gonfie vele dopo Uomini e Donne. I due sono tornati ospiti nella messa in onda odierna per parlare di come stiano andando le cose tra di loro. La prima a parlare è stata la Di Padua, la quale ha ammesso di essere innamoratissima del suo compagno. A quanto pare, la donna ha trovato in Alessandro tutto quello che cercava e desiderava in un uomo. Lui non le fa mancare assolutamente nulla, quindi, non potrebbe essere più felice di così.

Proprio per questo motivo, Roberta ha fatto un annuncio che l’ha fatta commuovere. La donna ha detto di aver presentato Alessandro a suo figlio. Si tratta della prima volta che compie qualcosa del genere, pertanto, si è lasciata scappare qualche lacrimuccia. Il pubblico in studio, ovviamente, non ha potuto fare a meno di applaudire e di mostrarsi particolarmente coinvolto dal racconto. La dama, poi, ha svelato anche che il primo incontro tra i due non sia stato esattamente dei migliori. Il figlio, infatti, è scappato via nel momento in cui ha visto per la prima volta il compagno della madre. Poco alla volta, però, tra i due è nato un bel feeling, e Roberta ha ammesso che sia stato merito di Alessandro, il quale è stato bravissimo con suo figlio.

Le parole di Alessandro Vicinanza e la voglia di fare un figlio

Successivamente, poi, ha preso la parola Alessandro Vicinanza, il quale ha ammesso di provare le stesse cose di Roberta. Il ragazzo ha esordito dicendo che, inizialmente, non era uscito innamorato della Di Padua dal programma, tuttavia, con il tempo si è legato sempre di più, e adesso tutto il suo cuore è completamente pieno dell’amore che nutre per lei.

Anche Roberta non gli fa mancare nulla, pertanto, è sereno e appagato. Alessandro, poi, ha palesato anche la sua voglia di mettere su famiglia. Lui ha sempre avuto un debole per i bambini, sarà per questo che è stato così bravo con il figlio di Roberta. I presenti in studio sono rimasti entusiasti dalle parole dei due protagonisti e sono stati molto felici per loro. Alla fine, poi, due si sono concessi un ballo romantico.