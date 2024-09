La puntata del 25 settembre di Uomini e Donne è cominciata con la presentazione della quarta tronista, ovvero, Martina De Ioannon. Successivamente, poi, al centro dell’attenzione ci è finita Gemma Galgani, la quale si è relazionata con il nuovo cavaliere venuto per lei, Valerio. In poco tempo il clima è diventato piuttosto incandescente. Ecco cosa è successo.

L’esterna piccante tra Gemma e Valerio a Uomini e Donne: i commenti di Tina Cipollari

Martina De Ionnano è la quarta tronista di UeD. La ragazza ha cominciato con il botto, dato che ha rivelato di non essere rimasta colpita da nessun corteggiatore, poiché nessuno rispecchia il suo prototipo. Dopo aver messo a suo agio la ragazza, Maria De Filippi è passata al Trono Over soffermandosi su Gemma Galgani. La donna è uscita con Valerio ed è stata mandata in onda anche la loro esterna, la quale si è rivelata piuttosto piccante.

I due, infatti, non hanno fatto altro che punzecchiarsi e fare delle reciproche battute colme di doppi sensi. Tina Cipollari, ovviamente, non ha potuto fare a meno di porre l’accento sulla cosa, accusando Gemma Galgani di essersi comportata in maniera volgarissima. Successivamente, poi, tra la dama e il cavaliere c’è stata una discussione. Gemma, infatti, ha accusato Valerio di non aver voluto baciarla, quando a parole sembrava super preso da lei.

Durante la prima esterna di Gemma e Valerio… #UominieDonne pic.twitter.com/4Tylz6NrGm — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 25, 2024

Valerio non convince, Gemma lo elimina

In men che non si dica, il clima della puntata di oggi di UeD è passato da bollente a polemico. Valerio, infatti, è stato preso di mira da Gianni Sperti e Tina Cipollari che, in effetti, hanno notato delle stranezze nel suo comportamento. Lui, allora, ha spiegato che si lascia andare con una donna solo quando è innamorato. Le sue parole, ovviamente, non hanno riscontrato il favore dei presenti in studio.

Ad ogni modo, non contenta, Tina ha invitato Valerio e Gemma a ballare, nella speranza che una canzone romantica accendesse la passione tra di loro, cosa che non è avvenuta. Gemma, allora, ha manifestato la volontà di eliminare Valerio. Lui, dopo aver fatto un po’ di resistenza, è stato costretto ad alzarsi e a salutare la dama.