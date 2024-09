Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, nella puntata di oggi c’è stato un confronto di fuoco tra Mario Cusitore e Cristina Tenuta. I due si sono sentiti per tutta l’estate, grazie anche alla mediazione di Ernesto Russo, ex esponente del programma. Ebbene, a tal proposito, l’ex volto del talk show ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato alcuni retroscena sulla situazione.

I retroscena di Ernesto Russo su Mario e Cristina

Ernesto Russo è stato un po’ l’artefice dell’avvicinamento tra Mario Cusitore e Cristina Tenuta. L’uomo, infatti, ha mediato tra i due cercando di combinare anche un incontro. Le cose, però, non sono andate nel verso sperato. In un’intervista per Lollo Magazine, Ernesto ci ha tenuto a chiarire di aver semplicemente fatto il suo “lavoro” . Lui è un organizzatore di eventi, pertanto, mentre ne stava organizzando uno in cui erano coinvolti ex volti di UeD, ha pensato bene di far incontrare Mario e Cristina, considerando che quest’ultima avesse sempre dichiarato di nutrire un interesse per Cusitore.

Ad ogni modo, secondo Ernesto, Cristina era davvero presa da Mario. In merito a quest’ultimo, invece, Russo è sempre stato un sostenitore del riavvicinamento tra lui e Ida Platano, cosa che ad oggi non sa se potrà mai accadere. Ad ogni modo, la puntata di oggi di UeD si è conclusa con un invito a Mario a rimanere nel programma. Le anticipazioni rivelano che il cavaliere rifiuterà in un primo momento, ma poi accetterà in seguito.

Ernesto sgancia una bomba sul trono di Uomini e Donne

Considerando che Mario Cusitore diventerà un esponente del Trono Over a tutti gli effetti, Ernesto ha sganciato una piccola bomba. Nello specifico, ha dichiarato che il suo amico sia il pilastro del programma, in quanto sicuramente per lui arriveranno tante corteggiatrici a conoscerlo. Secondo la sua opinione, infatti, Mario resterà ancora per poco al Trono Over.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

A suo avviso, la scelta più saggia da parte della redazione sarebbe quella di affidare a Mario Cusitore un Trono. Nel momento in cui se ne libererà uno, dato che tutti e quattro sono attualmente occupati, al napoletano potrebbe essere proposto di fare la stessa trafila di Ida e, dunque, di passare dal Trono Over a quello Classico. Sarà davvero così? Vedremo.