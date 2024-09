Nel panorama televisivo, i programmi di intrattenimento rivestono un ruolo fondamentale. Verissimo, fiore all’occhiello di Canale 5, ne è un luminoso esempio. Ogni weekend, lo show propone accattivanti interviste a diversi ospiti illustri, da atleti a musicisti, fino ai personaggi più amati della televisione.

L’ampio spettro di temi trattati spazia da aneddoti personali e professionali a discussioni su eventi attuali e questioni di larga rilevanza. Questo fine settimana, si preannuncia ricco di incontri coinvolgenti con personalità che hanno molto da raccontare. Curiosi di scoprire cosa le celebrità condivideranno durante Verissimo?

Verissimo: le interviste di sabato 21 e domenica 22 settembre 2024

Sabato 21 e domenica 22 settembre, alle 16.30, Canale 5 apre le porte a una nuova puntata di Verissimo.

Il sabato si segnala per l’atteso ritorno in televisione della notoria cantautrice Gerardina Trovato, la quale, dopo un periodo burrascoso, ha fatto appello al sostegno dei suoi ammiratori. Nella stessa giornata, verrà trasmessa l’emozionante intervista a Jasmine Paolini, che ha portato alto l’onore del tennis italiano a Parigi 2024, conquistando l’ambito oro olimpico nel doppio insieme a Sara Errani.

La puntata proseguirà con una chiacchierata con i presentatori di Tu Sì Que Vales, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, in vista dell’imminente debutto della nuova stagione. A seguire, verrà proposta una suggestiva intervista ritratto alle icone della musica pop italiana, le sorelle Paola e Chiara.

Sul palco di Verissimo, Teresa Langella e Andrea Dal Corso rivivranno magici momenti del loro recente matrimonio. Infine, la versatile attrice Melisa Asli Pamuk, volto noto della serie “Endless Love”, sarà l’ospite speciale di Verissimo.

La domenica si aprirà con un’intervista sentita e profonda a Gianmarco Tamberi, l’eccezionale campione di salto in alto che, dopo un momento difficile post-olimpiadi, ha ritrovato la via del successo. Inoltre, ci sarà Michelle Hunziker, al fianco di Nino Frassica, per presentare in anteprima la 37esima edizione di Striscia la Notizia.

Il programma non mancherà di toccare l’oscuro caso della scomparsa di Emanuela Orlandi, con un aggiornamento dal fratello Pietro su questa enigma irrisolto da 41 anni. Altri ospiti celebri, tra cui Amanda Lear, il celebre ballerino e coreografo Garrison e la coppia Tony e Jenny di Temptation Island, contribuiranno a rendere la domenica un appuntamento imperdibile.