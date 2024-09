L’attesa è finalmente finita, lunedì prossimo, 23 settembre, riapriranno i battenti di Uomini e Donne. Le anticipazioni relative alla prima settimana di messe in onda sono davvero esilaranti, sta di fatto che si partirà con il botto. Per quanto riguarda il Trono Classico, saranno presentati i quattro tronisti di questa edizione, in merito a quello Over, invece, non mancheranno ritorni inaspettati, scontri accesi, decisioni importanti e, inoltre, ci saranno anche degli ospiti. Ecco tutto quello che succederà.

Cosa accadrà nella prima settimana di messe in onda di Uomini e Donne: ritorni e ospiti al Trono Over

Nei primi cinque appuntamenti di Uomini e Donne, trasmessi da lunedì 23 a venerdì 27 settembre, ne vedremo delle belle. Partendo dal Trono Over, vedremo che in studio tornerà dapprima Mario Cusitore, convinto di avere un confronto con Ida Platano. La dama, però, non si presenterà a causa di alcuni problemi di salute. Il cavaliere ammetterà di essere ancora molto preso da lei. Maria De Filippi gli offrirà di rimanere in studio tra gli esponenti del Trono Over, ma lui rifiuterà, anche se successivamente prenderà una decisione diversa. Il ragazzo avrà una discussione molto accesa con Armando Incarnato. Nelle puntate successive, poi, tornerà anche Ida, mentre Mario sarà assente, dunque, non ci sarà alcun confronto tra di loro, almeno per il momento. Anche Ida deciderà di non rimanere nel parterre.

Gemma Galgani, invece, conoscerà due nuovi cavalieri venuti in studio per conoscerla, ovvero, Raffaele e Valerio. Dopo essere uscita con entrambi, la donna deciderà di proseguire solamente con il primo, almeno per il momento. In studio, poi, ci saranno anche degli ospiti, come ad esempio Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, i quali racconteranno della loro storia d’amore. A seguire, poi, saranno ospiti anche Alessandro Rausa e Maria Teresa Paniccia, anche loro molto uniti dopo aver lasciato Uomini e Donne insieme.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

La presentazione dei nuovi tronisti al Trono Classico di UeD

Passando alle vicende del Trono Classico, invece, l’attenzione sarà focalizzata, ovviamente, sulla presentazione dei nuovi tronisti. In primo luogo saranno presentati tre protagonisti, ovvero, Michele Longobardi, Alessio Pecorelli e Francesca Sorrentino. Due di loro sono volti già noti al pubblico della rete, sta di fatto che genereranno un certo clamore. A seguire, poi, ci sarà anche l’arrivo della quarta tronista, che ha lasciato tutti senza parole, ovvero, Martina De Ioannon.

La giovane si dirà pronta a rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale dopo aver chiuso la storia con Raul Dumitras. Sin dai primi momenti, Martina si mostrerà particolarmente decisa e schietta, sta di fatto che paleserà la volontà di mandare via i corteggiatori in quanto non attratta da nessuno di loro. Tra i corteggiatori, poi, ci saranno anche dei volti già noti, come ad esempio Antonio, ex spasimante dell’ex tronista Jessica Antonini e Gianluca Benincasa, ex di Antonella Fiordelisi.