Ieri è stata effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne, e ne sono accadute delle belle. Tra gli eventi più eclatanti c’è stato il ritorno in studio di Mario Cusitore. Alla fine, infatti, il cavaliere ha accettato l’invito di Maria De Filippi a prendere parte nuovamente al programma. La sua decisione, come era prevedibile, ha sollevato un grosso polverone. Ma come avrà reagito Ida Platano?

Mario torna a Uomini e Donne e flirta con Cristina: scoppia il caos

Mario Cusitore ha deciso di tornare a tutti gli effetti nel parterre di Uomini e Donne. Nelle scorse registrazioni, la conduttrice gli ha chiesto se volesse rimanere nel programma come esponente del Trono Over, ma la sua risposta fu lapidaria. Mario si è detto ancora troppo preso da Ida Platano, pertanto, non era pronto a mettersi nuovamente in gioco. Inoltre, l’uomo ha anche detto di non voler dare luogo a nessun teatrino.

Ebbene, a distanza di poco da quel primo incontro, però, Mario ha cambiato idea. Nella registrazione di ieri, infatti, il protagonista è tornato nel programma decidendo di mettersi nuovamente in gioco. Cosa sarà cambiato nel giro di una manciata di giorni? Come se non bastasse, il cavaliere ha ballato anche con Cristina Tenuta, che precedentemente si era dichiarata a lui. Tra i due, quindi, pare stia nascendo una frequentazione.

Ida Platano presto tornerà a UeD per un confronto con Cusitore?

Come anticipato, sul web è scoppiato il caos. Lo stesso Lorenzo Pugnaloni, che ha riportato le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne, si è detto basito. Come mai Mario ha accettato di tornare? Forse non era realmente innamorato di Ida, ma solo infatuato, oppure l’ha sempre presa in giro, cosa che ritengono in tanti, in quanto il suo scopo è sempre stato quello di stare sotto i riflettori?

Al momento il cavaliere non è intervenuto sulla faccenda, mentre Ida Platano è “sparita”. La donna, infatti, ha pubblicato pochissimi contenuti sui social durante la giornata di ieri, cosa piuttosto bizzarra considerando che è molto attiva. Sicuramente la protagonista ne avrà da ridire su Mario, cosa che potrebbe accadere nelle prossime registrazioni. Si fa sempre più probabile, infatti, l’idea di un ritorno anche della Platano nel parterre, e allora ce ne saranno da vedere davvero delle belle.