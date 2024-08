In queste ore sono stati annunciati i nuovi tronisti di questa edizione di Uomini e Donne. tra di loro c’è un grande ripescato proveniente da una precedente stagione del talk show. Al momento sono stati resi noti dallo staff del programma i due uomini e una donna, mentre è rimasta vuota la poltrona della donna. Ecco cosa è emerso.

Ecco il primo tronista di Uomini e Donne ripescato da una passata edizione

L’attesa è ormai finita, finalmente Uomini e Donne ha riaperto i battenti. Nella registrazione di oggi, mercoledì 28 agosto, sono stati presentati i nuovi tronisti di questa edizione. C’era grande fermento attorno a questo argomento, e tante sono state le indiscrezioni trapelate. Ebbene, per quanto riguarda il primo protagonista, lui è Michele Longobardi, noto al pubblico del programma in quanto è stato un discusso corteggiatore dell’ex tronista Manuela Carriero. Già all’epoca del trono della ragazza si vociferò di un possibile approdo sul trono che, tuttavia, in quella fase non avvenne. Con il tempo, però, il ragazzo ha avuto l’opportunità di mettersi in gioco. Nella clip di presentazione il protagonista ha raccontato un po’ della sua vita e non ha esitato ad ammettere di essere un ragazzo molto estroverso. La sua vita, però, è stata contraddistinta anche da momenti bui. Dai 19 ai 24 anni ha iniziato a soffrire di attacchi di panico, che l’hanno spinto ad ingrassare notevolmente. Con le ragazze è dolce e passionale, sta di fatto che ha il “bacio facile”. Da Uomini e Donne spera di incontrare la ragazza con cui condividere la sua quotidianità.

Francesca Sorrentino confermata: pronta a mettersi in gioco

Per quanto riguarda le donne, invece, Francesca Sorrentino è stata confermata come nuova tronista dell’edizione. Su di lei erano trapelate svariate voci che la vedevano come papabile tronista e, in queste ore, è stata confermata in maniera ufficiale. Nel video di presentazione la ragazza si è dipinta come una persona molto ingenua e buona, ma anche maniaca del controllo. Dai primi di giugno è single, dopo una relazione durata 3 anni e mezzo con Manuel Maura. Francesca ha deciso di partecipare al programma in quanto adesso sente il bisogno di mettere se stessa al primo posto invece che gli altri, come sempre fatto fino ad ora. Da questa esperienza si augura di trovare l’amore come quello dei suoi genitori, che si amano da 25 anni.

Chi è Alessio: il secondo tronista di UeD e Ida Platano ritorna?

Per quanto riguarda il secondo protagonista, invece, lui è Alessio. Il ragazzo si è dipinto come una persona dai sani principi, che nella vita si è sempre guadagnata tutto da sola. Lui ha 31 anni ed è un imprenditore nel settore ristorativo. Nella vita ha dovuto affrontare tanti momenti bui, come la perdita di tre persone a lui molto care, ovvero, i suoi nonni e un suo zio a cui era particolarmente legato. L’ultima relazione risale a 2 anni e mezzo fa, quindi è desiderosi di mettersi nuovamente in gioco.

Come ciliegina sulla torta, però, è molto probabile che a questi tre tronisti se ne aggiungerà anche una quarta, ovvero, Ida Platano. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne del 28 agosto, infatti, la donna si è assentata per motivi di salute ma, molto probabilmente, nella prossima sarà presente e deciderà se darsi un’altra chance oppure no.