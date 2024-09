Man mano sul web stanno continuando a trapelare spoiler inerenti Uomini e Donne e quanto accaduto nel corso della registrazione di ieri, mercoledì 18 settembre. Tra i grandi ritorni, oltre a quello di Maura Vitali, la quale ha deciso di tornare per corteggiare Mario Cusitore dopo la rottura con Gianluca Rocchetti, è tornato nel parterre anche Alessio Pili Stella. Il ragazzo ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco dopo la fallimentare evoluzione del rapporto con Claudia Lenti. Ecco cosa ha dichiarato.

Alessio torna a Uomini e Donne, ma resta in disparte

La storia d’amore tra Alessio Pili Stella e Claudia Lenti è volta al termine durante questa estate. I due sembravano essere molto presi l’uno dall’altra ma, a quanto pare, qualcosa è andato inesorabilmente storto, al punto da spingerli a interrompere la loro relazione. Alessio, così, si è sentito pronto a mettersi nuovamente in gioco, sta di fatto che è tornato a Uomini e Donne.

Su di lui, però, non è stato effettuato nessun focus particolare. L’uomo pare si sia semplicemente seduto tra gli esponenti del parterre maschile rimanendo in disparte. A notare la sua presenza, poi, sono stati Gianni Sperti e Tina Cipollari, i quali gli hanno domandato che cosa ci facesse di nuovo a UeD e cosa fosse successo con Claudia.

Pili Stella esortato a spiegare cosa sia successo con Claudia Lenti: tornerà anche lei?

Una volta accesi i riflettori su di lui, Alessio ha svelato che, dopo una serie di incomprensioni e una crisi profonda, lui e Claudia hanno deciso di separare le loro strade. A quanto pare, però, tra di loro non sembrerebbero essere rimasti degli strascichi, sta di fatto che Pili Stella si è già sentito pronto a conoscere nuove donne e avviare nuove eventuali relazioni.

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, pare che Alessio abbia deciso di adoperare un comportamento dimesso, non entrando troppo nel dettaglio di quanto accaduto con la sua ex. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere se anche Claudia deciderà di tornare nuovamente nella trasmissione nel parterre oppure come ospite per un confronto con il suo ex. Per adesso, nessuno dei due ha proferito parola sui social.