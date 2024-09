Durante la puntata di ieri del Grande Fratello sono stati presentati i primi concorrenti di questa edizione del reality show. Tra di essi è apparsa anche Jessica Morlacchi, la quale ha subito dato luogo ad un vero e proprio show esilarante. Il tutto, però, è apparso un po’ troppo costruito e forzato. Anche il comportamento del conduttore Alfonso Signorini e delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi non ha convinto molto i telespettatori, sta di fatto che gli ascolti sono stati alquanto deludenti.

Ascolti bassi per la prima puntata del GF: le possibili cause

La prima puntata del Grande Fratello ha registrato il 21,3% di share con 2.510.000 spettatori. Si tratta di un esordio decisamente mite, e inferiore rispetto alla scorsa edizione che, invece, registrò il 23% di share. A causare questo calo potrebbero essere stati i protagonisti di questa edizione. Partendo da Alfonso Signorini, il conduttore non riesce proprio a non mostrare le sue preferenze su alcuni concorrenti, sta di fatto che continua a dare importanza e voce a coloro che gli aggradano di più, ignorando quasi totalmente gli altri.

Anche Cesara e Beatrice sono apparse un po’ troppo impostate. Se per la Luzzi questo potrebbe essere normale in quanto si tratta della sua prima esperienza in questo ruolo, la Buonamici non è giustificabile. Ad ogni modo, a generare particolare clamore è anche il siparietto di cui si è resa protagonista Jessica Morlacchi. Il GF ha voluto puntare sul suo essere single, sta di fatto che la donna si è cimentata nella ricerca di un uomo proprio durante la prima puntata. Inoltre, in più occasioni, la donna è stata anche inquadrata a sua insaputa, mentre parlava da sola e si ripeteva alcune cose ironiche, come ad esempio di non dire parolacce, o di aver dimenticato di indossare la panciera.

Troppe finzioni, ci sono accordi tra concorrenti e GF?

Come se non bastasse, poi, anche il comportamento delle tre concorrenti provenienti da Non è la Rai ha generato un po’ di insoddisfazione sul web. In tanti, infatti, hanno reputato il loro comportamento troppo infantile e studiato a tavolino. Tutti questi elementi, dunque, stanno spingendo a credere che, in realtà, ci siano stati degli accordi con il GF sui siparietti da mettere in atto, cosa che si è notata in maniera anche piuttosto palese.

Molto probabilmente, anche questo ha contribuito a rendere la prima puntata della nuova edizione del GF piuttosto fiacca e priva di interesse da parte di buona parte del pubblico. C’è da dire, però, che si tratta della prima puntata, pertanto, non resta che attendere per vedere cosa succederà nelle prossime, a partire da quella di giovedì 19 settembre.