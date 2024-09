Oltre al danno, la beffa? Lino Giuliano, dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello a causa della frase omofoba scritta dopo la provocazione dell’esponente di TikTok Enzo Bambolina, potrebbe essere sostituito proprio da lui nel programma? A rompere il silenzio sulla faccenda è stato direttamente lo tiktoker nel corso di un’intervista. Ecco cosa è emerso.

Enzo Bambolina fa una confessione sul Grande Fratello

In tanti ritengono che a causare la squalifica di Lino Giuliano dal GF sia stato Enzo Bambolina. Quest’ultimo potrebbe aver avuto sin dal principio una strategia per far in modo che il napoletano venisse allontanato dal programma. Conoscendo il suo carattere fumantino, infatti, potrebbe averlo provocato di proposito, conscio che la reazione sarebbe stata immediata e netta.

Proprio per tale ragione, Enzo è stato preso di mira sui social. Nel corso di una recente intervista rilasciata per Lollo Magazine, Bambolina ha commentato la cosa dicendo di essere sereno, in quanto è convinto che tra qualche giorno il polverone si sgonfi e della faccenda non se ne parlerà più. Il protagonista, poi, ha fatto una confessione in merito ad una sua possibile partecipazione al reality show. A tal proposito, ha ammesso che, nel caso in cui gli dovessero proporre di entrare nella casa del GF lui accetterebbe subito in quanto è una grande esperienza.

Cosa pensa Enzo della squalifica di Lino Giuliano dal GF

Alla luce di queste affermazioni, e considerando che non ci sono state ripercussioni su di lui per quanto accaduto con Lino Giuliano, il Grande Fratello prenderà davvero in considerazione questa ipotesi? Al momento si tratta solamente di una supposizione, che non è stata né confermata né smentita dallo staff del programma, dunque, bisogna attendere per scoprirlo.

Intanto, Enzo ha risposto anche ad altre domande. Nel dettaglio ha svelato di non aver mai sentito in privato Lino. Quest’ultimo non gli ha mai scritto per scusarsi delle frasi omofobe pronunciate ai suoi danni. Al contempo, però, Bambolina ha ammesso di non reputare Giuliano un cattivo ragazzo. Come ha detto anche la sua ex fidanzata, il giovane si è fatto solo prendere la mano dalla sua provocazione, pronunciando una frase decisamente sgradevole, che purtroppo gli è costata l’espulsione dal GF.