A seguito della diffusione della notizia della squalifica di Lino Giuliano dalla casa del Grande Fratello, è arrivata la replica di Alessia Pascarella. La ragazza h aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto a diversi quesiti, tra cui anche quello inerente il suo ex e la mancata partecipazione al GF per gli insulti omofobi.

Ecco che ha detto Alessia Pascarella sulla squalifica di Lino Giuliano dal GF

Alessia Pascarella è intervenuta in merito alla squalifica di Lino Giuliano dal GF. Un utente del web le ha chiesto di commentare quanto accaduto e lei non si è risparmiata. Alessia ha esordito innanzitutto dicendo che Lino non sia affatto una persona omofoba, e questo lei lo può assicurare.

Ad ogni modo, c’è da dire che la donna ha ammesso che la frase scritta da Lino sia stata decisamente forte e fuori luogo. Analizzando il contesto, però, non è difficile intuire che, in realtà, il giovane abbia reagito in questo modo a seguito di una provocazione, con tanto di diffamazione, pertanto, è stato mosso dalla rabbia.

Alessia dispiaciuta per l’opportunità sfumata e accuse assurde

Alessia ha precisato di non voler giustificare il suo ex, in quanto ha sbagliato, tuttavia, non merita tutti gli insulti e le accuse che ha ricevuto. Inoltre, Lino non meriterebbe neppure l’espulsione dal Grande Fratello, anche perché questa è una grande opportunità che tutti coglierebbero al volo se dovessero trovarsela davanti.

Nel botta e risposta con i fan, la Pascarella è stata addirittura accusata di scriversi da sola le domande su Lino, per avere modo di intervenire in faccende legate al suo ex. Ebbene, lei ha replicato smentendo queste insinuazioni e dicendosi assolutamente allibita dalla “fantasia” e la cattiveria di certe persone.