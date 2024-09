Ancor prima che il Grande Fratello apra i battenti, sul web stanno già trapelando svariate indiscrezioni in merito a quello che potrebbe accadere nel corso della prima putata di lunedì 16 settembre. Oltre alla presentazione dei concorrenti, in tale occasione dovrebbe essere svelata anche la sorte di Lino Giuliano. Il giovane entrerà in casa oppure sarà squalificato ancor prima di metterci piede? Ecco l’ultima indiscrezione trapelata sul web.

Possibile televoto flash su Lino Giuliano durante la prima puntata del GF: cosa è emerso

Durante la puntata di ieri di Verissimo si è parlato anche di Lino Giuliano e della possibilità che il ragazzo non entri nella casa per la frase omofoba pronunciata. Ebbene, recenti indiscrezioni trapelate sul web dal profilo Instagram di Deianira Marzano pare che domani la puntata partirà con il botto. Nello specifico, Lino dovrebbe essere posto ad un televoto flash, durante il quale sarà il pubblico da casa a decidere le sue sorti.

I telespettatori, dunque, potrebbero essere posti nella condizione di votare a favore o a sfavore dell’ingresso di Lino all’interno della casa del GF. Nel caso in cui questo dovesse realmente accadere, sicuramente non mancherà una strigliata da parte di Alfonso Signorini al concorrente del programma, che come si sa è particolarmente sensibile a questo tema.

La reazione di Lino e di tanti utenti del web, anche omosessuali

Ad ogni modo, se tutto dovesse essere posto davvero nelle mani dei telespettatori, è molto probabile che Lino Giuliano entri nella casa. Sul web, infatti, tante persone si stanno schierando dalla sua parte dicendosi convinte che, in realtà, non ci fosse cattiveria o omofobia dietro le sue parole.

A testimonianza di tutto ciò ci sono i tantissimi messaggi che Lino sta ricevendo dopo quanto andato in onda a Verissimo. Tante persone omosessuali hanno scritto in privato al giovane dicendosi schierate dalla sua parte in quanto non si sono sentite offese dalle sue affermazioni. Lino ha condiviso i tanti commenti sul suo profilo Instagram dicendosi particolarmente contento e grato per tutto l’affetto che sta ricevendo. Dunque, cosa accadrà davvero? Si tratta solo di una trovata per generare hype attorno alla prima puntata del GF o ci sarà davvero qualche colpo di scena? Lo scopriremo a breve.