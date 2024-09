Tutto è pronto per la nuova edizione del Grande Fratello. In q e dueste ore, lo staff del programma ha divulgato un comunicato nel quale ha fornito tutti gli aggiornamenti e le novità della nuova edizione del reality show. Quest’anno ci saranno delle novità, ma anche dei ritorni alle origini. Oltre ai cambiamenti inerenti la casa, che è drasticamente cambiata, c’è anche un’altra importante novità. Mediaset, infatti, ha fatto sapere che, per la gioia di tanti telespettatore, tornerà la diretta 24 ore su 24, ma non solo. Ecco cosa è emerso.

Grande ritorno della diretta 24 ore su 24 nella nuova edizione del Grande Fratello

Alfonso Signorini riaprirà i battenti del Grande Fratello domani, lunedì 16 settembre su Canale 5. L’edizione di quest’anno dovrebbe durare di meno rispetto agli scorsi anni, ma questo si scoprirà meglio in corso d’opera, dato che la data della finale verrà comunicata strada facendo, anche in base a come andrà l’edizione.

Tra le grandi novità che sicuramente faranno piacere al pubblico c’è il ritorno della diretta 24 ore su 24. Lo scorso anno essa veniva interrotta dalle 2 di notte circa, fino alle 9 del mattino, cosa che non è mai piaciuta ai telespettatori, che vedevano dietro questa decisione una mancanza di trasparenza da parte degli autori del programma. Stavolta, invece, la diretta non verrà sospesa, quindi, anche tutto quello che accadrà di notte verrà mostrato al pubblico su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre.

Ecco come e dove seguire il reality show

A tornare sarà anche il doppio appuntamento settimanale. Il Grande Fratello, infatti, anche in questa edizione andrà in onda due giorni a settimana, ovvero, il lunedì e il giovedì. In corso d’opera, ovviamente, potrebbero esserci delle variazioni a seconda delle esigenze di palinsesto.

Il programma, poi, potrà essere seguito anche su La5 canale 30 del digitale terrestre, mediante i collegamenti dal lunedì al venerdì alle ore 13:30 e 19:30, mentre dal lunedì alla domenica alle 00:30. Poi non mancheranno le finestre su Canale 5 alle 10:55 e 13:40, mentre su Italia 1 alle ore 12:15, 13 e 18:15.