Come tutti i telespettatori del Grande Fratello sapranno, l’ingresso di Lino Giuliano potrebbe essere a rischio a causa della frase omofoba pronunciata contro Enzo Bambolina noto esponente di TikTok. Malgrado il giovane sia stato dato come concorrente ufficiale del reality show in diverse trasmissioni, pare che i giochi non siano del tutto conclusi. Nella puntata di oggi di Verissimo, infatti, Silvia Toffanin ha intervistato Beatrice Luzzi, nuova opinionista del GF, la quale ha fatto delle confessioni a riguardo.

Beatrice Luzzi parla di Lino Giuliano: a rischio l’ingresso al GF lunedì

Lunedì 16 settembre apriranno i battenti di della nuova edizione del Grande Fratello. Al cast presente in studio si aggiunge Beatrice Luzzi, nuova opinionista insieme a Cesara Buonamici. A un passo dall’inizio della sua nuova avventura, Beatrice ha rilasciato un’intervista a Verissimo in cui ha parlato della faccenda, ma non solo. È stato tirato in ballo anche Lino Giuliano. Silvia ha svelato che lunedì prossimo si scoprirà se il giovane potrà effettivamente entrare in casa oppure no a causa di tutto quello che è successo.

Beatrice ha fatto un po’ finta di nulla ed ha detto di non sapere molto della faccenda, ma probabilmente si è comportata cosi per non dare spoiler indesiderati. Ad ogni modo, la donna ha detto la sua su quanto accaduto. Nello specifico, ha detto che la battuta di Lino sia stata sicuramente infelice, tuttavia, è colpa soprattutto della persona che lo ha istigato, la quale ha detto una frase decisamente poco carina e diffamatoria. Lino, dunque, ha dato una risposta della stessa bassezza del suo interlocutore. Tutto, quindi, andrebbe contestualizzato.

Beatrice Luzzi sul rapporto con Cesara Buonamici e la nuova avventura al Grande Fratello

A quanto pare, per Beatrice Luzzi, Lino Giuliano dovrebbe entrare nella casa, ma l’esito finale si scoprirà lunedì prossimo durante la diretta. La donna, poi, ha parlato anche del ruolo che l’aspetta. A tal riguardo, ha detto di essere stata onorata della proposta ricevuta. Beatrice apprezza il coraggio di Alfonso Signorini e di Mediaset che hanno deciso di credere ancora in lei.

In merito al rapporto con Cesara Buonamici, la Luzzi ha ammesso di non vedere l’ora di confrontarsi con lei in quanto crede che le due andranno molto d’accordo e instaureranno un clima cordiale e disteso in studio. Dunque, in questo modo sono state smentite le voci inerenti dei possibili disguidi e malumori tra le due donne. Non resta che attendere la puntata di lunedì del GF per scoprire cosa succederà.