In queste ore si è molto parlato di Lino Giuliano e degli insulti omofobi che avrebbe scritto contro un personaggio di TikTok noto come Enzo Bambolina. Proprio quest’ultimo ha deciso di rilasciare un’intervista in cui ha fatto delle confessioni in merito a quanto accaduto in privato tra di loro. Ecco cosa è emerso.

Ecco cosa ha rivelato Enzo Bambolina dopo gli insulti omofobi di Lino Giuliano

Lino Giuliano potrebbe essere a rischio squalifica dal Grande Fratello, ancor prima di varcare la soglia della porta rossa. Questo perché ha avuto uno scambio di battute poco carine con Enzo Bambolina, noto tiktoker. Lino si è difeso sui social chiarendo la sua versione dei fatti e dicendo di non essere affatto omofobo. Enzo, dal canto suo, ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha fatto delle interessanti confessioni.

Il protagonista è partito dicendo di aver conosciuto Lino qualche anno fa, in quanto lui ha sempre avuto il desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo e, poiché lo tiktoker organizza eventi, Giuliano si è rivolto a lui in alcune circostanze. Ad ogni modo, Bambolina ha detto che lo screzio tra loro sia nato solo a causa di una provocazione, cosa che lui è solito fare. Lino, però, ha reagito male e lo ha insultato dandogli del “ri***ione di me**a”. Dopo questo evento, si è scatenato il caos sul web. Enzo ha svelato di essere stato preso di mira dai fan di Lino, i quali lo hanno insultato pesantemente. La sua, però, era una banale provocazione dato che rientra nel suo personaggio.

Ecco cosa ha detto Enzo sul padre di Lino e altre confessioni

Tra Lino ed Enzo, però, non c’è mai stato nulla, e a confermarlo è stato direttamente Bambolina, il quale ha chiarito meglio anche una questione inerente il padre di Lino. Dopo quanto accaduto, Enzo è rimasto molto male, sta di fatto che, preso dalla rabbia, ha alluso al fatto che il padre di Lino fosse gay. Di questo è pentito, ma ha agito mosso dalla rabbia per tutto il polverone che si era sollevato.

In ogni caso, il protagonista ha svelato di non voler denunciare Lino, malgrado quest’ultimo abbia dichiarato di averlo fatto. Questo perché conosce il giovane e la sua famiglia e sa bene che sono brave persone. Ad ogni modo, dopo quanto accaduto, pare che Giuliano abbia scritto dei messaggi ad Enzo che, tuttavia, non sono stati letti dal destinatario. Poco dopo, allora, il concorrente del GF ha cancellato tutto bloccando il suo interlocutore virtuale, quindi Bambolina non ha mai saputo cosa ci fosse scritto. Inoltre, Enzo ha anche esortato il Grande Fratello a non prendere provvedimenti contro il concorrente. Se dovesse essere espulso dal programma per questa ragione, lui ci rimarrebbe molto male. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.