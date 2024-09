Il trono di Francesca Sorrentino a Uomini e Donne potrebbe essere a rischio. La ragazza durante la registrazione di ieri ha avuto un crollo di nervi, in quanto è scoppiata improvvisamente in lacrime. A distanza di meno di 24 ore da quell’episodio, sul web hanno iniziato a circolare delle voci alquanto incresciose sul suo conto. Ecco cosa è emerso.

Francesca Sorrentino in lacrime a Uomini e Donne, trono a rischio? Le indiscrezioni

La scelta di accettare il trono di Uomini e Donne da parte di Francesca Sorrentino è stata reputata da molti un po’ azzardata. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che la giovane ha interrotto la sua storia con l’ex Manuel Maura non molto tempo fa. Inoltre, pare che tra i due ci siano ancora delle questioni irrisolte, come lo dimostrano alcune stoccate mandate da lui in questi giorni.

Ebbene, a tutto questo si aggiunge il fatto che durante la scorsa registrazione di UeD Francesca ha avuto un crollo. Ad un certo punto, infatti, quando si è parlato di lei, è scoppiata a piangere ed è apparsa piuttosto in difficoltà. Per tale ragione non sono state neppure mandate in onda le sue esterne. Come se non bastasse, sembrerebbe che in un’uscita la giovane sia andata via prima a causa di un malessere. A quanto pare, dunque, Francesca non si trova nella condizione psicofisica ideale per affrontare il percorso a Uomini e Donne, proprio per questo il suo trono sarebbe a rischio.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, Francesca Sorrentino sarebbe molto confusa e provata da questa esperienza. Inoltre, sembrerebbe anche non nutrire interesse per nessun corteggiatore. In questi giorni, dunque, la protagonista rifletterà a lungo allo scopo di capire cosa fare del suo percorso, se continuare l’avventura, oppure fermarsi.

Manuel Maura sbotta sui social

Nel frattempo, il suo ex Manuel Maura ha dato luogo ad uno sfogo sui social. In questi giorni, Manuela Carriero ha commentato l’inizio di questa avventura di Francesca a UeD dicendosi particolarmente felice per lei. Per contro, però, la ragazza aveva etichettato il suo ex Manuel come un narcisista e una persona antipatica. Ebbene, Manuel ha deciso di intervenire.

Il ragazzo, mediante un video su Instagram, ha detto che sull’antipatico ci potrebbe anche stare, ma Manuela dovrebbe prestare molta attenzione alle cose che dice. Dare del narcisista ad una persona, che peraltro non conosce minimamente, in quanto i due si sono incontrati solo una volta di sfuggita quando lei era tronista a Uomini e Donne, è una cosa piuttosto grave. Questo equivale a dare del disturbato al soggetto in questione. Maura, allora, ha invitato la Carriero a pesare le parole se non vuole ritrovarsi in situazioni sgradevoli.