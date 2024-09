La scelta di porre sul trono di Uomini e Donne dei volti già conosciuti dal pubblico da casa è, come sempre, una scelta che divide molto. Da un lato c’è chi rimane felice di rivedere i loro beniamini mettersi in gioco, ma dall’altra c’è anche chi si dice stufato e che vorrebbe vedere dei volti nuovi. Ad ogni modo, in queste ore, le due troniste di questa nuova edizione, Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon, sono state oggetto di alcune confessioni fatte da un’ex tronista del programma. Ecco chi è, e cosa ha detto.

Il retroscena su Francesca Sorrentino: ecco cosa ha rivelato un’ex tronista di UeD

L’ex tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero ha fatto delle confessioni su Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon in queste ore. La ragazza ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato cosa pensa delle due ragazze, rivelando anche dei retroscena inediti in merito alla prima. Per quanto riguarda Francesca, Manuela ha svelato di essere rimasta molto contenta del fatto che sia salita sul trono. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che la sua amica ha sofferto tanto a causa della relazione travagliata con Manuel Maura.

A tal proposito, ha raccontato un retroscena. Ogni volta che i due litigavano, infatti, Francesca la chiamava disperata. Proprio per tale ragione, secondo Manuela, Francesca ha tutto le carte in regola per cimentarsi in questo nuovo percorso a UeD, nella speranza di riuscire a trovare una persona in grado di amarla e di rispettarla come merita.

Stoccate contro Martina De Ioannon e Michele Longobardi

Giudizio radicalmente differente, invece, è quello che Manuela ha espresso nei riguardi di Martina De Ioannon. L’ex tronista su Lollo Magazine ha rivelato che, inizialmente, nutriva simpatia per la ragazza. Successivamente, però, avendo visto come si è comportata a Temptation Island, ha cambiato idea nei suoi riguardi. In particolare, ha notato degli atteggiamenti sbagliati nei riguardi del suo ex Raul Dumitras, pertanto, non è rimasta piacevolmente colpita dalla scelta di porla sul trono. In ogni caso, questa sarà sicuramente stata una scelta mirata per creare dissenso, senza di esso, infatti, non ci sono ascolti.

In merito alla possibilità che Carlo Marini andare a corteggiare Martina, invece, Manuela ha svelato di augurarsi che questo non accada, ma per una questione di dignità. Quando una cosa è chiusa dovrebbe essere archiviata e non si dovrebbe rimuginare su. Infine, parole poco carine anche nei riguardi di Michele Longobardi. Secondo Manuela, lui ha sempre aspirato al trono, anche quando la corteggiava, quindi, ha ottenuto esattamente ciò che ha sempre desiderato.