Domani, giovedì 12 settembre, sarà effettuata una nuova registrazione di Uomini e Donne. Per la precisione, si tratta del terzo incontro riferito alla nuova edizione del talk show di Maria De Filippi. IN tale occasione, dunque, assisteremo sicuramente al continuo di quanto accaduto nelle precedenti, tuttavia, potrebbe esserci anche qualche colpo di scena, con un ritorno in atteso in studio, ovvero, quello di Claudia Lenti e Alessio Pili Stella.

Anticipazioni registrazione 12 settembre di Uomini e Donne: il ritorno di una coppia?

I fan di Uomini e Donne devono accontentarsi di quanto trapela dalle registrazioni per sapere cosa stia accadendo durante l’edizione di quest’anno. I battenti del programma, infatti, apriranno ufficialmente su Canale 5 lunedì 23 settembre. Questo è il terzo rinvio, dato che il programma doveva cominciare dapprima il 9, poi il 16 e, infine, il 23, che dovrebbe essere la data definitiva salvo variazioni improvvise e inaspettate.

Stando a quanto trapelato dalle registrazioni, però, di carne al fuoco ce n’è parecchia, sia per quanto riguarda il Trono Classico sia per quello Over. Parlando proprio di quest0ultimo, pare che nella prossima registrazione di UeD possa esserci un ritorno inatteso, ovvero, quello di Claudia e Alessio. I due hanno lasciato la trasmissione durante la scorsa edizione, e sembravano essere parecchio innamorati, anche sulla base di quanto rivelato in alcune interviste. I due, però, hanno deciso di lasciarsi un po’ di tempo fa, lasciando tutti spiazzati.

Che potrebbero fare Claudia e Alessio a UeD

Il ritorno di Claudia e Alessio a Uomini e Donne, però, non dovrebbe essere una cosa permanente. I due, infatti, potrebbero partecipare al programma come ospiti per avere un confronto diretto e raccontare, una volta per tutte, cosa sia successo tra di loro. In tutto questo tempo, infatti, sono sempre stati molto reticenti sulla faccenda, non raccontando le reali ragioni che li hanno spinti a prendere questa decisione così drastica.

Questa indiscrezione, rivelata da Lorenzo Pugnaloni, sta incuriosendo molto i telespettatori, i quali sarebbero curiosi di assistere ad un confronto tra i due. Ad ogni modo, nei programmi di Maria De Filippi nulla è scontato. Per tale ragione, non si esclude che, alla fine, i due, o anche uno solo di loro, possano decidere di tornare in studio a tutti gli effetti nel parterre del Trono Over per rimettersi nuovamente in gioco. Non resta che attendere per vedere se le cose andranno realmente così.