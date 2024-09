Brutte notizie per Uomini e Donne. Il talk show di Maria De Filippi che, secondo quanto trapelato nelle scorse settimane sarebbe dovuto ripartire su Canale 5 già da lunedì 9 settembre, rischia di slittare ulteriormente. In questi giorni era trapelata una seconda data, ovvero il 16 settembre. A quanto pare, però, le cose potrebbero cambiare ancora.

Ecco la nuova possibile data di partenza di Uomini e Donne

Le registrazioni di Uomini e Donne sono partite a pieno ritmo, sta di fatto che, per il momento, ne sono già state fatte due, entrambe ricche di colpi di scena ed eventi degni di nota. I telespettatori, così, non vedono l’ora di poter guardare in televisione tutto quello che è successo in questi primi due appuntamenti.

L’attesa è tanta, così come la delusione, nel momento in cui è trapelata una notizia piuttosto incresciosa. La data di partenza era già slittata al 16 settembre ma, stando a quanto riportato da alcune indiscrezioni di Lorenzo Pugnaloni, pare che il programma possa slittare ulteriormente di una settimana e, di conseguenza, aprire i battenti in tv da lunedì 23 settembre.

Fan delusi e possibili cause

Per il momento si tratta solo di indiscrezioni, che non sono state confermate dallo staff del programma. Nella pubblicità che sta andando in onda su Canale 5, infatti, continua a figurare la dicitura “Prossimamente”. Ad ogni modo, nel caso in cui queste voci dovessero essere confermate, sarebbe davvero una cosa piuttosto strana, mai capitata prima d’ora. Maria De Filippi, di solito, riparte sempre al massimo alla seconda settimana si settembre, mai oltre.

Cosa starebbe causando tutti questi slittamenti e cambi di palinsesto? Molto probabilmente la causa è da attribuire, ancora una volta, alle serie tv che stanno andando in onda sulla quinta rete in questo periodo nel pomeriggio. Per consentire la chiusura delle stagioni in corso, è probabile che ad essere sacrificato debba essere proprio il talk show incentrato sull’amore. I fan del programma sono totalmente delusi da tutto questo. In ogni caso, non resta che attendere per vedere se le cose andranno realmente in questa direzione.