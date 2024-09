Domani, martedì 10 settembre, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. Il reality show incentrato sulle tentazioni si prepara a riaprire i battenti a distanza di un mese e mezzo circa dalla chiusura della scorsa edizione. Cosa c’è da aspettarsi da questa nuova edizione? Ecco alcune anticipazioni di quello che accadrà.

Ecco cosa succederà nella prima puntata di Temptation Island del 10 settembre

Il 10 settembre, a partire dalle 21:45, su Canale 5 riapriranno i battenti di Temptation Island. Filippo Bisciglia è pronto a mettersi nuovamente in gioco in questa nuova avventura, sta di fatto che ieri a Verissimo ha fatto alcuni spoiler in merito a quello che accadrà. La prima puntata è, ovviamente, quella conoscitiva, in cui il pubblico potrà prendere visione dei video di presentazione integrali di tutte le coppie. Fino a questo momento, infatti, sono stati mostrati solamente degli estratti.

Stando a quanto rivelato da Bisciglia, però, anche questa edizione entrerà subito nel vivo, forse anche in maniera più rapida di quella precedente. Filippo ha anche anticipato che ci sarà una coppia di persone un po’ più grandi, le quali dovranno prendere delle decisioni importanti in merito alla loro vita e al loro futuro. Molto probabilmente si tratta di Diandra e Valerio, che hanno scelto di partecipare al programma per capire se dare una svolta al loro rapporto trasferendosi in un’altra città insieme, oppure lasciarsi.

Momenti concitati ed emozionanti, poi retroscena di Bisciglia su Maria De Filippi

Filippo, però, ha anche anticipato che non mancheranno i momenti concitati durante questa edizione. A tal proposito, ha rivelato che, se nella precedente ha camminato tanto, facendo avanti e indietro tra i due villaggi per portare messaggi a Lino Giuliano e Alessia Pascarella, in questa edizione correrà e, a quanto pare, non solo sulla terra ferma. Con queste premesse, dunque, pare ci sia da aspettarsi dei siparietti davvero divertenti ed esilaranti.

Al contempo, però, pare che ci saranno anche dei momenti emozionanti, durante i quali Bisciglia proprio non riesce a trattenersi, e spesso scoppia in lacrime. Insomma, pare che già dalla prima puntata ce ne saranno da vedere delle belle, ma bisognerà attendere la messa in onda per vedere se, effettivamente, le aspettative dei telespettatori verranno soddisfatte. In ogni caso, il programma è stato registrato e le riprese si sono concluse pochi giorni fa. Il conduttore, infatti, ha ammesso di non vedere l’ora di assistere alla prima puntata da casa sua, in quanto questo è un rito scaramantico. Maria De Filippi gli ha anche proposto di vederla insieme, ma lui si è rifiutato in quanto crede molto alla scaramanzia.