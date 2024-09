Uomini e Donne, purtroppo, non riaprirà i battenti quest’oggi, come inizialmente ipotizzato, e neppure lunedì prossimo, 16 settembre. Il talk show condotto da Maria De Filippi approderà su Canale 5 a partire da lunedì 23 settembre, cosa che ha deluso molto i fan del programma. Come ogni anno, non mancheranno le novità e i colpi di scena, e tra di essi potrebbe esserci anche il ritorno di Ida Platano nelle vesti di opinionista. Ecco cosa è successo in queste ore.

Nuovo ruolo per Ida Platano a Uomini e Donne: sarà opinionista?

Ida Platano è tornata a Uomini e Donne come ospite per raccontare come stia procedendo la sua vita dopo il fallimento del suo trono e per replicare ad alcune dichiarazioni fatte da Mario Cusitore nei suoi riguardi. La conduttrice, però, le ha offerto la possibilità di rimanere nel programma come sponente del Trono Over, ruolo che ha ricoperto per anni prima di salire sul trono. La dama, però, si è rifiutata, dicendosi non pronta al momento a mettersi nuovamente in gioco.

Le porte di Uomini e Donne, però, sembrano essere sempre aperte per lei, sta di fatto che, non appena se la sentirà, potrà ritornare. In queste ore, però, si sta facendo strada sul web un’altra voce. Sul profilo Instagram di Opinionista Social, infatti, è spuntata un’indiscrezione secondo la quale Ida potrebbe anche tornare, almeno temporaneamente a UeD, in qualità di opinionista.

Il gesto criptico di Ida verso Maria De Filippi

Questa è una voce che è circolata già un po’ di tempo fa sul web, tuttavia, nell’ultimo periodo, sta tornando a farsi sentire. Al momento non ci sono conferme o smentite ufficiali a riguardo, tuttavia, Ida ha pubblicato in queste ore un video piuttosto emblematico.

La donna ha dato, come di consueto, il buon giorno a tutti i suoi fan. In seguito, poi, ha mostrato la scritta presente su di un negozio presente alle sue spalle, ovvero, “Santa Maria“. Ida ha sorriso ed ha ironizzato sulla cosa facendo un palese riferimento a Maria De Filippi. Successivamente, ha mandato anche dei baci, pare proprio alla conduttrice in segno di riconoscenza. Questo gesto, dunque, sta fomentando le ipotesi di chi crede che, a quanto pare, la conduttrice starebbe davvero facendo di tutto per riavere Ida nel parterre e darle l’ennesima chance. Sarà davvero così?