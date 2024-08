Dopo la prima registrazione di Uomini e Donne, i telespettatori della trasmissione sono curiosissimi di vedere le puntate che corrispondono ad essa. Fino a questo momento era emerso che il talk show condotto da Maria De Filippi sarebbe dovuto andare in onda a partire da lunedì 9 settembre su Canale 5, sempre al solito orario, ovvero, le 14:45. In queste ore, però, è emerso un retroscena inaspettato. Uomini e Donne potrebbe essere a rischio slittamento.

Ecco di quanto potrebbe slittare Uomini e Donne e i motivi

Quando andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne? Sembrava essere piuttosto certa la data del 9 settembre, ma potrebbe esserci una variazione. Stando a quanto si apprende dal profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, sembra proprio che il programma possa subire una modifica che implicherebbe lo slittamento di una settimana.

La nuova possibile data di inizio di UeD, dunque, potrebbe essere lunedì 16 settembre. Il motivo celato dietro questa decisione potrebbe essere legato ad esigenze di palinsesto. Come i fan delle soap opera sapranno, infatti, a breve ci saranno dei cambiamenti che riguardano le serie che vanno in onda nel pomeriggio, proprio per lasciare spazio al programma della De Filippi. Ebbene, stando alle recenti indiscrezioni, si potrebbe decidere di prolungare la messa in onda di My Home My Destiny facendo slittare di una settimana quella di Uomini e Donne.

Presto l’annuncio ufficiale, malcontento sul web.

Per il momento, però, non si ha alcuna conferma di quanto emerso. L’influencer, infatti, ci ha tenuto a chiarire che si tratta solamente di un’ipotesi, che non è stata ancora confermata in maniera ufficiale da parte di Mediaset.

In ogni caso, la decisione sarà presa e comunicata a breve, in quanto in questi giorni l’azienda sta divulgando, in maniera ufficiale, le date di inizio di alcuni programmi previsti per settembre. Tra di essi, ad esempio, è stato annunciato il debutto della seconda edizione dell’anno di Temptation Island che prenderà il via da martedì 10 settembre su Canale 5. Non resta che attendere per vedere cosa succederà a Uomini e Donne. Inutile dire che la notizia di un potenziale slittamento sta già generando un certo sgomento e malcontento sul web.