Un noto ex tronista di Uomini e Donne, che ha partecipato alla scorsa edizione del talk show, ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato cosa pensa dei troni attuali, e non solo. La persona in questione è Brando Ephrikian, il quale si è soffermato anche sulla sua storia d’amore con Raffaella Scuotto, facendo delle confessioni molto interessanti. Ecco cosa è emerso.

La stoccata di Brando contro il trono di Francesca a Uomini e Donne

Brando Ephrikian è stato alquanto lapidario nel commentare alcuni dei troni di questa edizione di Uomini e Donne. Nel corso delle prime due registrazioni sono stati presentati i quattro tronisti che si metteranno in gioco in questa prima fase del talk show. Specie in riferimento a Francesca Sorrentino, Brando è stato alquanto pungente. Il ragazzo, infatti, ha detto di reputare la sua decisione di accettare il trono alquanto sbagliata e prematura. L’anno scorso rifiutò la proposta in quanto si era appena lasciata con il suo ex Manuel Maura, cosa che è accaduta anche quest’anno, quindi, secondo Brando è troppo presto.

Inoltre, l’ex tronista ha dichiarato anche di essere particolarmente contrario ad un ipotetico ritorno in studio di Manuel. Nel caso in cui questo dovesse verificarsi realmente, tutto diventerebbe alquanto ridicolo. In merito ad un possibile ritorno nel parterre di Ida Platano, invece, il giovane è stato alquanto scettico, anche se nella storia di UeD ci sono stati dei troni bis.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ephrikian al GF con Lino Giuliano? Cosa farebbe, e futuro con Raffaela Scuotto

Nel corso dell’intervista rilasciata su Casa Lollo, poi, Brando ha anche commentato tutto quello che è accaduto tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella di Temptation Island. A tal proposito, ha detto di reputarli dei soggetti alquanto discutibili, che per l’età che hanno si sarebbero dovuti comportare in maniera decisamente diversa e più matura. Inoltre, dato che Lino dovrebbe essere un concorrente del Grande Fratello, Brando ha detto che, nel caso in cui dovesse ricevere anche lui la proposta per il programma, si divertirebbe molto a mettersi in gioco e a relazionarsi anche con il napoletano.

Infine, poi, Brando ha parlato del suo rapporto sentimentale con Raffaella Scuotto. A tal proposito, ha detto che tutto stia procedendo a gonfie vele. I due stanno pensando alla convivenza, tuttavia, per il momento non è semplice in quanto lui è di Trieste, lei di Napoli e risulta difficile trovare un punto d’incontro. Non resta che attendere per vedere che succederà.