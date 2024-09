Rientra in scena il popolare programma televisivo Forum, che quest’anno celebra la sua 40esima edizione. Il format storico di Mediaset, in programma per la stagione 2024-2025, continua ad attirare l’attenzione di milioni di telespettatori grazie ai temi trattati e si prepara a rinnovarsi con innovazioni nel cast e nella scenografia. L’appuntamento per il debutto è fissato per il 9 settembre, con un focus sulla coscienza dei diritti come filo conduttore. All’orizzonte, una stagione ricca di contenuti che promette emozioni e riflessioni, sotto la guida della conduttrice Barbara Palombelli.

Forum si avvia alla 40esima edizione: appuntamento in onda e anticipazioni

Una nuova stagione di Forum sta per prendere il via, marcando un traguardo significativo con l’arrivo della 40esima edizione. Un’impresa notevole per il consolidato programma Mediaset, che offre novità e momenti coinvolgenti per tutti i suoi fedeli telespettatori. La prima puntata di Forum risale al 1985 e, da quel momento in poi, il programma ha impattato la vita di milioni di appassionati attraverso edizioni dedicate a diverse tematiche di rilevanza sociale.

Per l’edizione 2024-2025, Forum ritorna con il sottotitolo La coscienza dei diritti e il kick-off della nuova stagione è programmato per il 9 settembre alle ore 11 su Canale 5. Il programma celebrerà il suo traguardo con una serie di video ripercorrendo tutte le leggi di spicco che, nell’arco di questi 40 anni, hanno segnato l’evoluzione della società italiana. Oltre a ciò, sarà offerta una rievocazione emozionante della storia della prima puntata, originariamente rilasciata come rubrica parte del programma Buona Domenica di Maurizio Costanzo. Queste rivelazioni sono state svelate dalla conduttrice Barbara Palombelli, a capo del programma dal 2013.

Nelle prossime puntate di Forum, i telespettatori avranno l’opportunità di ammirare una scenografia profondamente rinnovata e le indagini condotte dal nuovo avvocato istruttore. La novità principale nel cast sarà rappresentata dall’innesto di una nuova pena legale, esperta in diritto di famiglia. Sarà la nota saggista e giornalista Annamaria Bernardini de Pace a ricoprire tale ruolo, affiancando i colleghi tar confermati, ovvero Francesco Foti, Simona Napolitani e Bartolo Antoniolli.

Lo Sportello di Forum, in onda alle 14 su Rete4, continuerà a discutere tematiche sociali rilevanti, come il disagio giovanile, le dipendenze, i problemi alimentari, la disuguaglianza, l’emarginazione e la povertà, anche durante la nuova stagione. Come di consueto, tali problemi di attualità verranno affrontati con attenzione e cura.