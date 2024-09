Ieri, lunedì 2 settembre, hanno riaperto i battenti di molte trasmissioni sia Rai sia Mediaset dopo la pausa estiva. Tra di esse, anche Pomeriggio 5 è tornato in onda, sempre con la conduzione di Myrta Merlino. La donna ha mostrato in maniera molto fiera il suo nuovo studio, con tanto di tavolo aggiunto per rendere maggiormente conviviale l’ambiente della seconda fase del programma. Durante la prima puntata, la conduttrice è partita con il botto, trattando argomenti di cronaca e di attualità, ma soffermandosi anche su alcune faccende più leggere, come i vari gossip che sono circolati in questo periodo su Fedez e Chiara Ferragni. Proprio con particolare riferimento al cantante, la conduttrice non ha potuto fare a meno di lanciare una pesante stoccata, seguita da un appello. Ad ogni modo, come saranno andati gli ascolti tv di questo primo esordio, e come avrà replicato Fedez alla provocazione?

Gli ascolti della prima puntata di Pomeriggio 5 e le prime parole di Myrta Merlino

La prima puntata di questa nuova edizione di Pomeriggio 5, andata in onda lunedì 2 settembre 2024, ha registrato un livello di ascolti pari a 1.098.000 spettatori con il 14.94% nella prima parte e 969.000 spettatori pari al 12.44% nella seconda parte, mentre I Saluti hanno totalizzato 909.000 e il 10.75%). Si tratta di risultati abbastanza in linea con gli standard del programma.

A distanza di qualche ora dalla messa in onda della puntata, Myrta Merlino ha pubblicato un post sui social in cui si è ripresa all’interno dello studio con un mazzo di fiori e un bigliettino. La donna ha poi aggiunto una didascalia in cui ha ammesso di essere particolarmente felice di essere ritornata in onda. In seguito, poi, ha ringraziato tutta la squadra e, naturalmente, il pubblico che ha seguito la trasmissione, senza il quale nulla di tutto ciò potrebbe esistere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Myrta Merlino (@myrtamerlino)

La stoccata di Myrta Merlino a Fedez e il silenzio di lui

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, durante la seconda fase del programma, Myrta Merlino ha preso di mira Fedez. La donna ha dichiarato che, nel corso di questa pausa estiva, il cantante abbia detto delle brutte cose sul suo conto, cosa che comunque le scivola addosso. Ad infastidirla particolarmente, però, è stato il fatto che il rapper abbia attaccato anche la redazione che lavora dietro le quinte del talk show, con particolare riferimento ad alcuni giornalisti che non farebbero bene il loro lavoro.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ebbene, a tal proposito, Myrta ha messo a posto Fedez esortandolo a non lanciare stoccate sui social, ma a metterci la faccia e a presentarsi in studio, anche mediante un collegamento video, per avere un confronto diretto con lei e tutto il suo staff e poter, finalmente, dire la sua in maniera netta. Le porte di Pomeriggio 5 per lui sono sempre aperte. Per il momento, però, il cantante non ha battuto ciglio. Fedez si trova a Venezia alla Mostra del Cinema di Venezia, pertanto, non si sa se le provocazioni di Myrta non gli siano arrivate o, semplicemente, abbia preferito ignorarle. In ogni caso, in tanti sono convinti che si sia riaperto il teatrino tra i due, e durante l’edizione potremmo vederne delle belle.