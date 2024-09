Dopo aver scatenato un polverone un po’ di tempo fa con la foto di un regalo inaspettato, Alessia Pascarella è ricaduta nella stessa situazione. In queste ore, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram un video in cui ha mostrato una nuova sorpresa ricevuta che l’ha lasciata senza parole. Ecco cosa è successo.

I regali inaspettati ricevuti da Alessia Pascarella

In queste ore, Alessia Pascarella ha condiviso dei contenuti sui social inerenti una sorpresa ricevuta. Improvvisamente, infatti, l’ex di Temptation Island ha ricevuto un mazzo di fiori e una bustina contenente un oggetto proveniente da una gioielleria. Lei, senza pensarci due volte, ha subito condiviso su Instagram questi pensieri ricevuti dichiarandosi colma di gioia per quanto accaduto.

In seguito, poi, la donna ha mostrato il contenuto della scatola, la quale celava al suo interno una collanina, molto apprezzata dalla Pascarella, in quanto come ciondolo porta un piccolo corno. Tale simbolo, che specie nella tradizione napoletana è molto amato, seve a scacciare via le negatività, cosa di cui Alessia ha ammesso di avere un forte bisogno.

L’ex di Temptation Island fa chiarezza sul mittente, almeno in parte

Ad ogni modo, in men che non si dica, gli utenti del web hanno iniziato a fantasticare in merito a quello che potrebbe essere il mittente di tali pensieri rivolti ad Alessia. Ricordiamo che nell’ultimo periodo sembra ci sia stato un riavvicinamento social tra Alessia e il suo ex Lino Giuliano, in quanto lei lo ha difeso in occasione dello scontro con Karina Cascella. Malgrado questo, però, i due hanno dichiarato di non voler tornare insieme. In ogni caso, gli utenti del web non possono fare a meno di credere che il mittente possa essere proprio Lino.

A fare chiarezza sulla faccenda, però, è stata in parte Alessia. La giovane, reduce probabilmente dal polverone sollevato la scorsa volta, ha deciso di specificare che i fiori le sono stati omaggiati da una splendida ragazza che è una sua fan. Per quanto riguarda la collana, però, non sono state date spiegazioni, dunque, non è chiaro se sia stata mandata sempre dalla ragazza in questione, oppure da qualcun altro. Fatto sta, però, che Alessia è apparsa molto felice di queste sorprese.