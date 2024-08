Pochissimo fa, Alessia Pascarella ha pubblicato una foto su Instagram che ha lasciato tutti senza parole. La giovane stava rispondendo ad alcune domande dei fan quando, improvvisamente, ha pubblicato l’immagine di un regalo ricevuto a sorpresa. A lasciare particolarmente colpiti, però, è stato il bigliettino annesso, con una dedica davvero speciale. In tanti hanno subito pensato che possa trattarsi di un regalo del suo ex. Ecco cosa è successo.

La sorpresa spiazzante ricevuta da Alessia Pascarella

Alessia Pascarella ha lasciato tutti senza parole in queste ore. L’ex volto di Temptation Island ha ricevuto un regalo che non si aspettava. Si tratta di un profumo, racchiuso all’interno di una scatola, contenente anche un biglietto molto romantico. La giovane è rimasta senza parole, sta di fatto che ha ammesso di essere stata contattata inaspettatamente dal corriere, il quale le ha consegnato questo splendido pacco. Il tutto seguito dall’emoticon che raffigura la faccia sbigottita.

All’interno del bigliettino presente nella confezione c’è una dedica che ha tutta l’aria di essere una dichiarazione d’amore. Il mittente, infatti, ha scritto di non riuscire ad immaginare un domani se al suo fianco non ci sarà Alessia. Purtroppo, però, talvolta si è costretti a riprendere in mano la propria vita da soli, come in questo caso. Il messaggio si conclude così:

"Riprenderò la mia vita di sempre, ma senza te, io non avrei più niente, più niente".

Il mittente è Lino Giuliano? I sospetti

Insomma, questo messaggio sembra proprio essere una dedica romantica. Il pensiero dei tanti fan di Alessia è subito andato a Lino Giuliano. Stando anche alle parole scritte, sembra proprio sia stata descritta la loro situazione attuale, pertanto, il riferimento è inevitabile. Per il momento, però, né la diretta interessata né, tanto meno, Lino, sono intervenuti sulla faccenda per spiegare come stiano le cose. Nel frattempo, sul web sono trapelate anche delle segnalazioni sulla coppia dalle quali si evince che i due siano in contatto tra loro in questo periodo. Alla luce di quanto accaduto, questa ipotesi si sta facendo sempre più accreditata. Non resta che attendere per saperne di più.