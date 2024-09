Oggi, lunedì 2 settembre, riapriranno i battenti di Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. La conduttrice è pronta e carica per questa nuova avventura, cosa che sta mostrando anche attraverso i suoi social. In queste ore, la donna ha rilasciato un’intervista a Davide Maggio a cui ha svelato l’importante novità introdotta quest’anno nel talk show pomeridiano di Canale 5. Ecco di che cosa si tratta.

Ecco qual è la novità introdotta da Myrta Merlino a Pomeriggio 5

In questi giorni, Myrta Merlino aveva svelato che nell’edizione di quest’anno di Pomeriggio 5 ci sarebbero state delle novità. Una in particolare avrebbe riguardato lo studio. Ebbene, in queste ore è stato svelato tutto a riguardo. Nel corso di una recente intervista, la donna ha ammesso di aver fortemente voluto che al centro dello studio ci fosse un oggetto nuovo, in grado di farla sentire a casa e sicuramente più a suo agio di quanto accaduto nella scorsa edizione.

A tal proposito, la donna ha svelato di aver inserito un tavolo molto grande, attorno al quale siederanno i vari ospiti e opinionisti, i quali avranno modo di dibattere e di dire la loro sui vari argomenti trattati in maniera un po’ più conviviale. Questa struttura, però, si ispira molto a quella della Rai con La Vita in Diretta. Il collegamento, dunque, ha generato non poche polemiche.

La conduttrice copia Alberto Matano e La Vita in Diretta: possibili stoccate

Myrta Merlino sentiva la necessità di modificare il suo studio di Pomeriggio 5 con l’aggiunta di un tavolo. Con esso la donna adesso si sente molto più padrona della situazione, e crede che possa agevolare anche l’interazione tra i vari ospiti. Ad ogni modo, anche La Vita in Diretta dispone da anni dello stesso oggetto, pertanto, in molti ritengono che la donna abbia voluto copiare Alberto Matano.

Quest’ultimo, dal canto suo, almeno per il momento non ha proferito parola sulla faccenda. Tuttavia, bastano le polemiche del web a sollevare un polverone sulla faccenda già prima della partenza della nuova edizione del format. Ad ogni modo, non si esclude che nelle prime puntate de La Vita in Diretta il presentatore possa fare qualche riferimento alla faccenda, dando luogo ad un botta e risposta mediatico certamente degno di nota.