I battenti di Pomeriggi 5 stanno per riaprirsi. La trasmissione è andata in ferie durante il periodo estivo, lasciando il posto a Simona Branchetti con Pomeriggio 5 News Estate. La prossima settimana, precisamente da lunedì 2 settembre, però, Myrta Merli o tornerà alla guida del format, contro ogni pronostico trapelato in questi mesi. Malgrado le voci di un possibile malcontento della conduttrice, la quale sembrava si aspettasse che le venisse proposto un programma differente, magari su Rete4, la donna sembra essere contenta di cimentarsi in questa nuova avventura. Nel corso di un’intervista, infatti, ha fatto delle confessioni.

La grande novità apportata a Pomeriggio 5 da Myrta Merlino

Myrta Merlino è pronta a riprendere il timone di Pomeriggio 5. Il programma ha subito dei cambiamenti negli anni, fino ad assumere una connotazione molto più giornalistica e poco improntata sul trash. Anche la prossima edizione sarà caratterizzata da un interessante cambiamento.

La Merlino a TV Sorrisi e Canzoni ha svelato che ci sarà una novità che riguarderà lo studio. Su questo tema si è molto dibattuto di recente, in quanto in tanti hanno criticato il luogo all’interno del quale va in onda il talk show, reputandolo decisamente inappropriato e fatiscente. Ad ogni mood, lo studio sarà sempre lo stesso, ma al suo interno ci sarà una novità, ovvero, un oggetto, posto al centro, che sarà il fulcro di diverse dinamiche. Nello specifico, i vari ospiti avranno a che fare con questo oggetto misterioso e succederanno delle cose.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Cambio orario per lunedì 2 settembre

Myrta non ha voluto spoilerare altri dettagli, in modo da lasciare i telespettatori con il fiato sospeso fino alla partenza della nuova stagione di Pomeriggio 5. In effetti, questo dettaglio ha scatenato la curiosità dei fan, che adesso sono curiosi di sapere di che cosa si tratta. Restando in tema di spoiler, inoltre, Myrta ha ammesso che tra gli opinionisti torneranno in studio Eleonora Giorgi e Antonio Caprarica, ma ci saranno anche dei volti nuovi. Per il momento, non è stato citato Davide Maggio, divenuto nella passata edizione un ospite quasi fisso del programma.

Per quanto riguarda l’orario di messa in onda e la durata, ci sarà una leggera modifica che riguarderà principalmente la giornata di lunedì 2 settembre. In tale data, infatti, Myrta Merlino entrerà nelle case degli italiani a partire dalle ore 16:40, e terrà compagnia ai telespettatori fino alle 18:00. A seguire ci sarà il ritorno de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, e poi tutti gli altri programmi. Alle ore 20:20, poi, ci sarà l’appuntamento con Cornetto Battiti Live che intratterrà il pubblico per tutta la serata. Da martedì, invece, si ritornerà all’orario solito, ovvero, dalle 17:00 fino alle 18:35 circa.