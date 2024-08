Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 31 agosto 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 31 agosto 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

In un’ottima posizione Luna per l’Ariete, tuttavia notiamo Venere leggermente incerta. Esaminando le configurazioni astrali tracciate da settembre, non si scorgono dissoluzioni sentimentali o complicazioni affettive, piuttosto, parrebbe che l’Ariete sia maggiormente impegnato e assorbito da vicende lavorative. E’ ovvio che sono in corso nuove trame professionali, piani che richiedono una sua maggiore chiarezza e definizione. Un consiglio, da esperto dell’universo zodiacale, è quello di non trascurare il nucleo familiare in mezzo a tutto ciò.

Oroscopo del Toro

Nel 2024, Toro, hai passato la prima fase a risolvere gli incogniti e a definire il percorso da seguire. Giove ha fatto la sua comparsa nel tuo segno per un periodo, come ho già illustrato precedentamente, ed ora è il momento di sistemare gli affari monetari. L’amore in febbraio, maggio e luglio ha avuto un andamento un po’ altalenante, ma se i tuoi legami erano basati su solidi principi, sono sicuramente sopravvissuti. Altro non ho da aggiungere.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, avete visto un agosto essenziale sotto vari fronti. Questo segno, solitamente vivace e stimolante, si è manifestato meno dinamico, più perplesso e forse un po’ irritabile. Ebbene, questo periodo è finito. Ecco la rinnovata spinta verso la socialità, l’entusiasmo per approfondire i piani futuri. Ma ovviamente, occorre un incentivo adeguato, poiché non scordiamo che Mercurio, il pianeta del pensiero e dell’intelletto, governa questo segno. La vostra mente ha bisogno di essere attiva.

Oroscopo del Cancro

All’amico del Cancro rimando costantemente l’importanza di questo anno come preparazione per un fortunatissimo 2025, con Giove che farà la sua comparsa nel segno. Ricordiamo che ci vogliono nove mesi per dare alla luce un figlio, quindi per chi ambisce a diventare genitore, sarebbe opportuno iniziare a pianificare. Tuttavia, in un contesto più ampio, il figlio può essere simbolo di creatività. Pertanto, sia sul fronte lavorativo che nelle relazioni, c’è un forte incoraggiamento alla espressione creativa. Di certo, il cielo di adesso promette qualcosa di più.

Oroscopo del Leone

Leone, il fine settimana si apre con incertezze, potenzialmente scaturite dall’interazione con il tuo entourage. È importante in questa fase non affrettare le cose, specialmente quando si parla di finanze. Sebbene il tuo anno non sia iniziato alla grande, sii ottimista poiché ci saranno opportunità di rimediare. Oggi e domani cerca di mantenere un atteggiamento positivo anche in situazioni spiacevoli. Se riscontri situazioni di contrasto o ti trovi in una posizione in cui potresti dover sprecare risorse, mantieni la calma.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, l’affetto e i sentimenti occupano un ruolo significativo nella vostra esistenza, tuttavia la carriera e le responsabilità lavorative sono di maggiore urgenza in questo momento. Venere, l’astro dell’amore, mantiene una posizione tranquilla, implicando che eventuali novità emozionali saranno state già espresse nel mese di Agosto. Presta attenzione alla corrispondenza in arrivo, verifica la presenza di lettere importanti e cerca di evitare sviste. Questo ciclo astale, anche se non del tutto favorevole, richiede prudenza, soprattutto per quanto riguarda la gestione finanziaria e le materie legali.

Oroscopo della Bilancia

In questa fase, il segno della Bilancia è pienamente predisposto all’amore. Tuttavia, è fondamentale lasciare alle spalle eventuali problemi ed errori commessi in passato. Chiunque abbia commesso degli errori deve affidarsi al fato per la risoluzione. Comunque, per il mese di settembre le previsioni indicano un’alta intensità emotiva. Con ciò, molte Bilance torneranno a giocare un ruolo centrale.

Oroscopo dello Scorpione

Il Segno dello Scorpione potrebbe aver avvertito la sensazione di essere un po’ in disparte. Probabilmente, ha avuto la necessità di dedicare più del suo tempo agli altri rispetto a se stesso, oppure ha dovuto sostenere qualcuno che si trovava in una situazione di disagio. È importante non lasciarsi sopraffare dal pessimismo, utilizzare queste giornate per la meditazione personale e non compromettere il proprio equilibrio emotivo.

Oroscopo del Sagittario

In questo momento, il Sagittario, con il pianeta Giove in opposizione, non sperimenta reali ostacoli, ma piuttosto una certa incertezza. Questo potrebbe derivare da un senso di insicurezza su ciò che sta per intraprendere. Coraggio!

Oroscopo del Capricorno

Nell’oroscopo del Capricorno, l’aspetto predominante resta l’ambizione, mettendo un po’ in ombra la sfera affettiva. Al momento, l’amore non rappresenta la tua priorità. È essenziale, tuttavia, dedicarsi al dialogo professionale con gli interlocutori adatti.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, l’indipendenza è un dono inestimabile, tuttavia non c’è amore senza sacrifici. O si sceglie la vita di coppia, o si opta per la solitudine. È una decisione che devi prendere.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, vi attendono momenti di intensa emotività anche durante questo fine settimana. Tuttavia, tenete gli occhi aperti quando si tratta di questioni finanziarie e professionali, poiché potrebbe esserci la necessità di recuperare o salvaguardare qualcosa.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.