In queste ore è stata confermata la presenza di Lino Giuliano alla prossima edizione del Grande Fratello, in partenza a settembre su Canale 5. L’indiscrezione sta circolando in rete da svariate settimane, ma solamente adesso ne è arrivata la conferma. Subito dopo questa notizia, però, sul web è scoppiato il caos. Vediamo per quale motivo.

La conferma di Lino Giuliano al Grande Fratello 2024

Come immaginato, e per molti auspicato, Lino Giuliano è stato confermato al Grande Fratello. A dare questa informazione è stato Davide Maggio, il quale ha dato la notizia per certa. Al momento, però, il diretto interessato non è intervenuto pubblicamente, anche perché non può parlare di nulla fino a quando non sarà la produzione del reality show a dare l’annuncio ufficiale.

In ogni caso, poco dopo la diffusione di questa notizia, sul web è scoppiato il caos. L’influencer Alessandro Rosica ha iniziato a fare dei commenti in merito a questa scelta, ma non solo. Il protagonista ha parlato anche di alcune voci che stanno circolando in rete su Lino poco edificanti per lui. In particolare, ha detto che stanno girando brutte frasi che sarebbero state pronunciate dal ragazzo che, se dovessero rivelarsi vere, sarebbe davvero grave.

Bufera contro Lino: ecco cosa è emerso

Più che dire questo, però, Rosica non ha fatto. Malgrado ciò, subito dopo, l’influencer si è sfogato sui social dichiarando di essere stato tempestato di chiamate e di messaggi da parte di Lino. Quest’ultimo si sarebbe profondamente adirato per le voci circolate, al punto da chiedere un confronto diretto con l’esperto di gossip.

Il tono adoperato da Giuliano, però, stando a quanto rivelato da Rosica, non sarebbe stato affatto pacato, anzi. L’ex volto di Temptation Island pare abbia addirittura mosso minacce contro Alessandro. Per adesso, però, non ci sono prove di tutto ciò, ma in ogni caso, la notizia della sua partecipazione al GF ha scosso molti. In tanti sono entusiasti, ma altri sono delusi da Alfonso Signorini per aver deciso di puntare su soggetti che non avrebbero alcun merito.