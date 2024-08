In queste ore, l’ex concorrente di Temptation Island, Jenny Giuliano, ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto ad un po’ di curiosità degli utenti del web. Tra i temi trattati, ad un certo punto, è stato tirato in ballo Uomini e Donne e Jenny ha svelato di aver partecipato al programma un po’ di tempo fa. La giovane ha fatto anche delle confessioni a riguardo. Ecco cosa è emerso.

Ecco cosa ha svelato Jenny Guardiano su Uomini e Donne

Jenny Guardiano è stata tra le protagoniste indiscusse dell’edizione di quest’anno di Temptation Island. Il suo rapporto travagliato con Tony Renda ha incuriosito molti telespettatori, sta di fatto che la giovane ha molto seguito anche dopo la fine del reality show. In queste ore, la protagonista ha risposto ad alcune domande dei suoi fan ed ha fatto delle interessanti confessioni.

Alcune recenti indiscrezioni hanno rivelato che Jenny abbia preso parte ad una passata edizione di Uomini e Donne. La giovane, così, ha deciso di intervenire su questo punto facendo delle precisazioni. Diversi anni fa, precisamente nel 2017, scese in studio per corteggiare l’ex tronista Nicolò Brigante. In tale occasione, la ragazza ebbe anche delle discussioni piuttosto accesi con l’ex rivale dell’epoca Virginia Stablum.

Jenny tira in ballo anche il Grande Fratello

In ogni caso, Jenny ci ha tenuto a precisare che in quel periodo era ovviamente single e non conosceva ancora Tony Renda. La conoscenza di quest’ultimo, poi, avvenne poco dopo la sua partecipazione al programma. In merito a questa esperienza, la Guardiano ha ammesso di conservare un ricordo super positivo anche di quella avventura, anche se durò relativamente poco.

Rispondendo sempre alle curiosità dei fan, poi, Jenny ha anche svelato cosa farebbe se le venisse proposto il Grande Fratello, cosa accaduta a Lino Giuliano. Ebbene, a tal proposito, ha svelato che sarebbe ben lieta di partecipare al reality show principalmente per portare nel programma una ventata di positività e amore. Al momento, però, non è trapelata nessuna notizia ufficiale a riguardo. Non resta che attendere per vedere cosa accadrà.