La rottura tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne e è durata da Natale a Santo Stefano. I due, infatti, a distanza di pochi giorni dall’annuncio della rottura, hanno deciso di tornare insieme. A conferma di tutto ciò, poi, ci sono anche alcuni messaggi smielati che i due si sono scambiati in queste ore mediante i loro profili social.

Dopo la pace, Asmaa e Cristiano si mandano dediche social: che hanno scritto

La relazione tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone ha subito un forte scossone in questi giorni. I due, infatti, sembravano aver preso la decisione definitiva di interrompere la loro relazione. Tuttavia, dopo un po’ di tempo, entrambi sono intervenuti sui social per chiarire meglio cosa sia successo tra di loro, e per annunciare la volontà reciproca di riprovarci. Questo ha reso felici molti fan, tuttavia, al contempo, ha anche sollevato un polverone da parte do alcuni detrattori della coppia, i quali ritengono che sia stata solo una trovata per fare hype.

Ad ogni modo, qualunque sia la verità, adesso Asmaa e Cristiano stanno ancora insieme. A dimostrarlo è un recente post pubblicato dalla donna in cui ha ripreso una dedica che il suo fidanzato le ha lasciato sullo specchietto della sua auto. L’uomo ha scritto: “Ma cosa ti guardi che sei bellissima“. La donna ha commentato tale foto scrivendo che nella vita bisogna sempre credere in se stessi.

La contro-replica di Lo Zupone e della Fares: tutto va a gonfie vele

Al di sotto del post in questione, poi, è subito arrivata la reazione di Cristiano. Quest’ultimo ha voluto fare una nuova dedica alla sua compagna, per cui evidentemente stravede. Il protagonista ha scritto che lei e Asmaa siano due folli, in quanto entrambi non hanno maschere e non hanno paura a mostrarsi per ciò che sono, nei loro difetti, imperfezioni, nelle fragilità, nella forza e nella ribellione.

Successivamente, poi, Cristiano ha scritto di adorare Asmaa poiché, oltre ad essere una ragazza bella ed affascinante, ha anche una grande testa, insomma, una donna praticamente perfetta. Di rimando, poi, la Fares ha risposto con un cuore e una parola araba. Insomma, a quanto pare, le cose tra di loro non potrebbero andare meglio di così.