In questi giorni Asmaa Fares ha annunciato mediante i social la separazione dal suo compagno Cristiano Lo Zupone. La notizia aveva deluso molto i fan che li seguivano con affetto e partecipazione. Ad ogni modo, alle parole della donna non era seguito nessun intervento da parte del cavaliere. Questo, dunque, ha spinto a credere che, in realtà, tra di loro non tutto fosse perduti. In queste ore, poi, Asmaa ha aperto una box di domande su Instagram nella quale ha risposto a tante curiosità dei suoi fan. Tra di esse, ha risposto anche alla domanda inerente il possibile loro ritorno a Uomini e Donne.

Asmaa Fares svela se lei e Cristiano Lo Zupone torneranno a Uomini e Donnea

Dopo essersi lasciati, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone torneranno a Uomini e Donne? Questo è il sospetto di tantissime persone, le quale hanno messo in dubbio la veridicità dei loro sentimenti. Secondo molti, infatti, i due avrebbero deciso di lasciarsi proprio a ridosso dell’inizio della nuova edizione di UeD, proprio per potervi riprendere parte e tornare sotto i riflettori. A dissipare ogni dubbio, però, è stata Asmaa. La donna ha rivelato di non avere alcuna intenzione di tornare nel programma.

La protagonista ha ammesso di aver fatto già il suo percorso, pertanto, né lei, né Cristiano, saranno presenti in studio durante le prossime puntate di UeD. Successivamente, poi, la Fares ha chiarito anche meglio quanto accaduto tra lei e Cristiano. La donna ci ha tenuto a precisare che la loro storia sia terminata a causa di alcune incompatibilità caratteriali. Nel dettaglio, pare che, a seguito di alcune discussioni molto forti, Cristiano abbia agito male nei suoi riguardi, provocandola in un modo che ha spinto la donna a perdere le staffe. Questo, infatti, l’ha spinta a pubblicare anche quell’annuncio sui social in merito alla loro rottura. Asmaa non è entrata nel dettaglio di questa provocazione, ma ha ammesso che il tutto abbia avuto a che fare proprio con i social.

Arriva il colpo di scena per la coppia

Nel corso del botta e risposta con i fan, però, in tanti hanno notato un cambio di atteggiamento da parte della donna nei confronti di Cristiano e di quanto accaduto. Asmaa, infatti, ha cominciato a mostrarsi quasi pentita per quanto accaduto. In più occasioni, poi, la donna ha anche ribadito di essere ancora innamorata di Cristiano cosa che, a quanto pare, sembrerebbe essere reciproca. Alcuni utenti, allora, le hanno chiesto esplicitamente se si fosse pentita di averlo lasciato e se avesse dei ripensamenti.

Ebbene, la Fares, incalzata di domande, ha ammesso di aver un po’ esagerato in alcune reazioni, ma lei purtroppo è una persona particolarmente istintiva. Nello sviscerare questo suo pensiero, poi, la donna ha ammesso che, alla fine, ha deciso di dare un’altra chance a Cristiano. I due, infatti, hanno deciso di tornare insieme e proseguire la loro relazione. La Fares, però, ha specificato che, al momento, è come se i due fossero in prova, in quanto devono conoscersi meglio e verificare se, effettivamente, i loro caratteri troppo simili possano rivelarsi compatibili. Dunque, un vero e proprio colpo di scena che nessuno si aspettava. In merito alla stoccata lanciata dalla ex di Cristiano, invece, la dama non ha voluto replicare ironizzando sul fatto che non ricordasse affatto chi fosse la dona in questione.