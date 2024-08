Di recente è trapelata la notizia inerente la partecipazione di Lino Giuliano alla prossima edizione del Grande Fratello, cosa che ha generato anche una polemica. Poco ci è voluto affinché la sua ex, Alessia Pascarella, intervenisse per commentare l’accaduto. Ebbene, la donna ha dato luogo ad una risposta che ha lasciato tutti spiazzati. Ecco cosa ha detto.

Ecco cosa pensa Alessia Pascarella di Lino Giuliano al GF

In queste ore, Alessia Pascarella ha aperto una nuova box di domande su Instagram, in cui ha risposto a diverse curiosità dei suoi fan. Tra i vari quesiti, ovviamente, non potevano mancare quelli inerenti il Grande Fratello, con particolare riferimento alla partecipazione di Lino Giuliano al reality show di Alfonso Signorini.

Ebbene, nel momento in cui Alessia si è trovata dinanzi questa domanda, ha deciso di non glissare l’argomento, bensì di affrontarlo. A tal proposito, la giovane ha detto che, al momento, non sa se questa notizia sia ufficiale oppure no, anche se sul web è stata data per certa. In ogni caso, se le cose dovessero andare realmente in questo modo, lei sarebbe contenta per Lino. La giovane, infatti, ha spiegato che, al di là di quello che è successo tra di loro a Temptation Island, Lino ha anche delle qualità, non è solo quello che ha mostrato all’interno della trasmissione, anche perché altrimenti non ci sarebbe stata insieme per quattro anni.

Anche Alessia andrà al Grande Fratello? La sua risposta

Le parole di Alessia hanno lasciato un po’ tutti senza parole, in quanto la giovane ha adoperato dei modi decisamente pacati e tranquilli, incongruenti con il modo in cui si è sempre relazionata al suo ex dopo il programma. In ogni caso, la protagonista ha risposto anche ad un’altra domanda sul GF. Un utente le ha chiesto di svelare cosa farebbe se venisse convocata anche lei per partecipare al reality show creando, così, i nuovi Mirko Brunetti e Perla Vatiero.

Ebbene, a tal proposito, la Pascarella ha voluto fare una premessa, ovvero, ha rivelato di non avere assolutamente la pretesa o l’intenzione di imitare qualcun altro. Lei, infatti, ha una forte personalità che non le permette di paragonarsi a nessuno. In seguito, poi, ha esortato le persone che la seguono a non affidarsi a tutto quello che viene pubblicato sui social poiché, nella maggior parte dei casi, sono sciocchezze. In ogni caso, sembra davvero assurdo che Signorini non cavalchi l’onda coinvolgendo anche Alessia nel programma considerando la presenza di Lino. Ad ogni modo, staremo a vedere.