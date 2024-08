In questi giorni, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno annunciato la loro rottura. In realtà, è stata solo la donna ad intervenire per fare chiarezza ai fan in merito alla situazione, mentre lui è apparso silenzioso e titubante. La notizia era nell’aria già da un po’, ma solo ora è stata ufficializzata. Ad ogni modo, la notizia è divenuta virale in men che non si dica, sollevando non poche polemiche. Sulla faccenda è intervenuta anche un’ex frequentante di Cristiano a Uomini e Donne, piuttosto discussa, ovvero, Giulia Vacca. Ecco come ha commentato l’accaduto.

I commenti dell’ex di Cristiano, conosciuta a UeD, sulla rottura tra lui e Asmaa

Giulia Vacca, ex frequentante di Cristiano Lo Zupone a UeD, ha deciso di commentare la recente notizia inerente la rottura tra il cavaliere e Asmaa Fares. In realtà sono stati alcuni utenti di Instagram a stuzzicare la donna affinché rispondesse a domande inerenti questo argomento. In primo luogo, a chi le ha chiesto un parere sincero sull’accaduto, Giulia ha risposto con una frase iconica di UeD, ovvero, quella detta in più occasioni da Tina Cipollari dinanzi situazioni imbarazzanti o assurde, ovvero: “Maria, io esco“. Inoltre, la donna ha anche aggiunto che si trattasse solamente di una questione di tempo, alla fine tutto viene a galla.

Da queste parole, dunque, si è evinto che Giulia si aspettasse un epilogo del genere tra Asmaa e Cristiano. Ad ogni modo, la donna non si è voluta mostrare felice della notizia. Un altro utente, infatti, le ha detto di godere come un riccio per quanto accaduto, ma Giulia ha replicato dicendo di essere indifferente a tutto.

Giulia Vacca torna a Uomini e Donne? Le sue parole

Nel corso del botta e risposta con i fan, la dama ha svelato anche se sarà nel parterre di Uomini e Donne nella prossima stagione, che ricordiamo ripartirà dalla prossima settimana con le registrazioni. A tal riguardo, la protagonista è stata molto vaga, non si sa se lo ha fatto per depistare i fan, oppure se realmente non sa ancora se sarà convocata o meno dalla redazione.

In ogni caso, Giulia ha ammesso che, se dovesse ritornare, stavolta si soffermerebbe molto di più su se stessa e sul vero scopo della trasmissione, ovvero, la ricerca dell’amore. Tutte le faccende di contorno non le dovranno riguardare assolutamente. Inoltre, la dama ha anche ammesso di sentirsi pronta a gettarsi in una nuova relazione sentimentale, dunque, non resta che attendere per vedere se le verrà data questa opportunità di nuovo.