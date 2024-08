Manca sempre meno al ritorno in onda di Uomini e Donne, previsto per lunedì 9 settembre. I fan del talk show di Maria De Filippi, però, saranno lieti di apprendere che, in realtà, le registrazioni ripartiranno già dalla prossima settimana, quindi, si potrà sapere in anteprima quello che succederà ai protagonisti del programma, sia vecchi sia nuovi. Ecco cosa è emerso in queste ore.

Quando torna Uomini e Donne e non mancheranno le novità

Uomini e Donne è pronto a ripartire. La trasmissione riaprirà i battenti con le registrazioni a partire da mercoledì 28 agosto. In tale occasione assisteremo al ritorno di Maria De Filippi che, immancabilmente, non potrà non accomodarsi sulla sua amata scalinata degli studi Elios. Gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari sono stati confermati, mentre per quanto riguarda i protagonisti del Trono Over, alcuni saranno riconfermati, mentre altri non torneranno, come accade ogni anno.

Tra chi ha trovato l’amore e chi, invece, non è stato riconvocato, non mancheranno le novità. Naturalmente, la conduttrice aprirà le porte anche a delle new entry, nella speranza che siano in grado di creare delle dinamiche degne di nota proprio come accaduto lo scorso anno. Ad ogni modo, in queste ore sono trapelate delle notizie alquanto interessanti che riguardano il Trono Classico.

Lo scoop sul primo tronista di UeD: cosa è emerso

Come di consueto, la prima registrazione di Uomini e Donne si aprirà anche con la presentazione dei nuovi tronisti. Ebbene, proprio a tal riguardo, è emersa una notizia inaspettata. Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza in anticipo di chi sarà il primo tronista della prossima edizione di UeD.

I due non hanno voluto rivelare il nome della persona in questione, tuttavia, hanno fatto una confessione decisamente interessante. Nello specifico, hanno ammesso che il pubblico da casa rimarrà sicuramente spiazzato dalla scelta della presentatrice. Questo, dunque, spinge a credere che sul trono ci sarà un personaggio già noto al pubblico da casa. Di chi potrebbe trattarsi? Le ipotesi son tante, come qualche ex volto della trasmissione, come Marco Antonio Alessio, o un ritorno di Ida Platano. Oppure si pensa a qualche ex protagonista di Temptation Island, sia dell’edizione di quest’anno, sia delle precedenti, sta di fatto che molto gettonato è il nome di Francesca Sorrentino. Ma potrebbe trattarsi anche di qualcuno di totalmente inaspettato. Insomma, la curiosità è tanta, non resta che attendere per vedere cosa succederà.