Solo fino a pochi giorni fa, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone si sono mostrati insieme sui social più innamorati che mai. I due hanno spesso parlato anche di importanti progetti futuri, tra cui quello di suggellare il loro amore con la nascita di un figlio. Dopo tutte queste belle parole, però, in queste ore si sta scatenando il caos. Alcuni utenti del web hanno notato dei comportamenti insoliti da parte dei due ex volti di Uomini e Donne, al punto da ipotizzare che tra di loro sia in corso una crisi, se non addirittura una rottura definitiva.

Cosa sta succedendo tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone

Tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone è davvero finita la relazione? A far nascere questo sospetto sono stati loro stessi che, mediante alcuni comportamenti social, hanno iniziato a far nascere dei dubbi. In primo luogo, diversi utenti del web hanno notato che i due hanno cancellato tutte le foto che li ritraevano in reciproca compagnia. Inoltre, i due hanno reso anche i loro rispettivi account di Instagram privati, cosa che fino a pochi giorni fa non era così.

Asmaa e Cristiano, dunque, non si stanno più mostrando insieme e alcuni influencer sono intervenuti sulla faccenda per dire la loro. In particolar modo, Deianira Marzano ha dichiarato di essere a conoscenza di alcune informazioni sul loro conto. I due hanno recentemente trascorso una vacanza insieme e, già in tale occasione, la coppia ha avuto dei momenti di alti e bassi.

I due torneranno a Uomini e Donne?

Stando a quanto emerso in queste ore, le cause che avrebbero generato un allontanamento radicale tra Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone sarebbero da riscontrarsi in incompatibilità caratteriali. Deianira, però, ha ammesso di essere convinta che tra i due non può certamente finire così, senza neppure un confronto o un chiarimento. Molto probabilmente, infatti, nei prossimi giorni ci sarà un incontro per parlare dell’accaduto.

In ogni caso, fatto sta che attualmente tra i due c’è un po’ di maretta. Per scoprire come andrà a finire bisogna attendere ancora un po’. Tuttavia, a molti risulta un po’ bizzarro il fatto che la loro relazione pare sia giunta al termine proprio una settimana prima dell’inizio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. Tra non molto, infatti, riapriranno i battenti del talk show tanto amato dal pubblico di Canale 5. Questo, dunque, sta spingendo molti a credere che i due, in realtà, abbiano orchestrato il tutto per poter fare ritorno nel programma.