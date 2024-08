Tra le domande più gettonate in questo periodo in merito al ritorno in onda di Uomini e Donne ce n’è una riferita a Ida Platano e Mario Cusitore. In tanti, infatti, si domandano se i due torneranno all’interno della trasmissione al rientro dalle vacanze. Dare una risposta definitiva e ufficiale non è possibile, ma vediamo cosa è trapelato sul web.

Tra Ida e Mario, ecco chi torna certamente a Uomini e Donne

Cosa ci sarà da aspettarsi dalla prossima edizione di Uomini e Donne? Sicuramente non mancheranno i colpi di scena e i momenti degni di nota che Maria De Filippi è sempre in grado di regalare ai suoi telespettatori. In queste ore, l’influencer Opinionista Social ha aperto una box di domande su Instagram in cui ha risposto ad un bel po’ di curiosità degli utenti del web.

In tanti gli hanno chiesto se sa qualcosa in merito a Ida e Mario e al loro possibile ritorno a Uomini e Donne. Si ricorda che l’influencer è abbastanza amico di Cusitore, pertanto, potrebbe essere a conoscenza di qualcosa di più rispetto a ciò che sanno gli altri. In merito al quesito di cui sopra, il protagonista è stato molto vago su Mario, dicendo che questo sia un grande dilemma. In merito ad Ida, invece, è stato schietto, dal suo punto di vista, la donna tornerà certamente nel programma.

Torna anche Riccardo Guarnieri? Si prevede il caos

In che ruolo, però, potrebbe tornare Ida Platano? Al momento non si sa se la conduttrice abbia intenzione di affidarle nuovamente il Trono Classico, oppure se tornare ad annoverarla al Trono Over. Fatto sta, però, che la sua presenza sembra essere piuttosto certa. Ad ogni modo, questa non è l’unica indiscrezione. Un altro utente, infatti, ha chiesto se ci siano delle probabilità di vedere tornare in studio anche Riccardo Guarnieri.

Ebbene, a tal proposito, l’influencer ha risposto in maniera spiazzante dicendo che ci sarebbe il 70% di probabilità che questo accada. Nel caso in cui le cose dovessero andare davvero in questo modo, ce ne sarebbero da vedere davvero delle belle. In ogni caso, l’opinionista dei social ci ha anche tenuto a specificare che, molto probabilmente, l’edizione di quest’anno sarà un vero casino. Forse proprio in virtù della partecipazione di tutti questi discussi protagonisti? Vedremo.