Sulla prossima edizione di Uomini e Donne, che aprirà i battenti il 28 agosto con la prima registrazione e il 9 settembre con la messa in onda della prima puntata, ci sono tante curiosità. Il pubblico è curiosissimo di scoprire quali novità avrà in serbo Maria De Filippi per i suoi telespettatori. Proprio ieri sono trapelate delle indiscrezioni in merito al primo tronista di questa edizione, che sembra essere un nome piuttosto scottante. Ebbene, la persona in questione potrebbe essere nientepopodimeno che Mirko Brunetti?

Grande fermento sul primo tronista di Uomini e Donne: potrebbe essere Mirko Brunetti

I motori della nuova edizione di Uomini e Donne si stanno scaldando. La redazione ha già scelto quello che sarà il cast di partenza della stagione che, chiaramente, con il tempo subirà delle modifiche, ci saranno cambiamenti e nuovi arrivi. Ad ogni modo, lo staff già conosce i nomi dei primi tronisti, che sono sicuramente coloro che destano maggiore curiosità nel pubblico da casa.

Di solito, in questo periodo, la produzione provvedeva a spoilerare sui social le identità dei futuri tronisti, mentre quest’anno tutto tace. Il motivo potrebbe risiedere nel fatto che, quest’anno, Maria De Filippi avrebbe in serbo un vero colpo di scena. Sul trono dovrebbe salire almeno un volto noto e, stando a quanto emerso, pare si tratti di qualcuno di eclatante. In queste ore, sulla faccenda è intervenuto Lorenzo Pugnaloni. Quest’ultimo ha risposto alla domanda di un fan che gli ha chiesto se potrebbe trattarsi di Mirko Brunetti, ebbene, l’influencer non ha escluso questa possibilità.

Nuovo capitolo per i Perletti a Uomini e Donne?

Stando a quanto emerso, sembrerebbe che ci sia almeno il 50% di possibilità di vedere Mirko Brunetti come nuovo tronista di Uomini e Donne. Lui e Perla Vatiero, infatti, pare si siano lasciati, e lei sarebbe stata addirittura avvistata in compagnia di un’altra persona. Al momento, però, non si sa se la cosa sia definitiva oppure no.

In ogni caso, se Mirko dovesse salire realmente sul trono di Uomini e Donne sarebbe davvero un colpaccio per la conduttrice. In questo modo, infatti, potrebbe avviarsi un nuovo capitolo della storia dei Perletti, magari con conseguente arrivo in studio di Perla Vatiero. Per il momento, però, questa resta una supposizione, che non è stata né confermata né smentita dai diretti interessati. Non resta che attendere per vedere che succederà.