Dopo aver annunciato la data di inizio di Uomini e Donne, sul web stanno trapelando anche delle indiscrezioni in merito a chi potrebbe essere la prima tronista della prossima edizione del talk show di Maria De Filippi. Pare che il primo nome sia già stato scelto. Vediamo cosa è emerso.

Ecco cosa è emerso sulla prima tronista di Uomini e Donne

Come già annunciato, in questo periodo si stanno effettuando i casting per Uomini e Donne volti a selezionare principalmente quelli che saranno i tronisti della prossima edizione. Ebbene, proprio a tal proposito, sul web è emersa un’indiscrezione. L’influencer Deianira Marzano ha raccolto la segnalazione di una sua fan la quale ha dichiarato di conoscere il nome della prima prescelta.

Lei sembra sia un volto già noto al pubblico del programma anche se per vie traverse. Si tratterebbe dell’ex fidanzata di un noto ex corteggiatore di Uomini e Donne. L’autrice della segnalazione è apparsa decisamente informata sulla faccenda, sta di fatto che ha dichiarato di sapere anche che la presunta nuova tronista di UeD avrebbe sostenuto i provini nel corso del mese di luglio e sarebbe piaciuta molto alla redazione del programma. La giovane è stata avvistata agli Elios e Deianira conosce anche il nome, tuttavia, non ha voluto renderlo pubblico per il momento.

Presto arriveranno spoiler ufficiali dalla redazione

Stando a quanto trapelato da questa segnalazione, dunque, pare che la redazione abbia già scelto la prima tronista della prossima edizione di Uomini e Donne, anche perché chi ha diffuso questa notizia è apparso piuttosto sicuro di sé. Per il momento, però, la produzione non si è ancora sbilanciata a riguardo.

Le registrazioni del talk show riprenderanno a fine agosto e, in tale occasione, ci sarà la presentazione ufficiale dei tronisti e dei nuovi esponenti del parterre degli over. Molto probabilmente, però, come accade di solito, nei giorni antecedenti lo staff della De Filippi anticiperà sui social e su Witty Tv i video di presentazione dei nuovi tronisti, pertanto, per avere la conferma definitiva, bisognerà attendere ancora un po’.